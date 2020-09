Gasperini zabrinut, kako će spremiti ekipu za početak sezone?

Trener fudbalskog kluba Atalanta Đan Pjero Gasperini rekao je danas da je zabrinut zbog nedostatka vremena pred početak nove sezone Serije A.







"Najviše me zapravo ne brine kalendar, već nedostatak vremena. Malo nas je na treninzima i ako sezona počne 26. septembra, to je zabrinjavajuće. Početak će biti izazovan, posebno zbog toga što gostujemo u prva tri kola", rekao je Gasperini za sajt kluba.



"Odmah dolazi i Liga šampiona. Deluje daleko, ali ostalo je samo nekoliko nedelja", dodao je on.



Atalanta je prošlu sezonu završila na četvrtom mestu u Seriji A, dok je u Ligi šampiona stigla do četvrtfinala.



Gasperini je sa razlogom zabrinut, Atalanta će uskoro ostati i bez par bitnih igrača, Timoti Kastanj je na pragu Lestera, pojedini mediji spekulišu da bi put "King Pauer" stadiona mogao da krene i Robin Gosens.





Veliko je interesovanje i za Holanđanina Hatebura, kada na to dodamo da je veliko pitanje da li će se Josip Iličić vraćati fudbalu zbog privatnih problema, jasno je da je Atalanta u problemu.