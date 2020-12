Furiozni Junajted samleo Lids na Old Trafordu, MekTominej za istoriju Premijer lige!

Neverovatno prvo poluvreme odigrali su fudbaleri Mančester junajteda u meču protiv Lidsa postigavši čak četiri od ukupno šest golova u ubedljivoj pobedi od 6:2 u 14. kolu Premijer lige.



Posle 12. novembra i plasmana sa reprezentacijom Škotske na Evropsko prvenstvo, mladi vezista "crvenih đavola" Skoti Mektominaj će pamtiti i ovaj 20. decembar pošto je ušao u istoriju Premijer lige.



Fudbaler Junajteda je večeras postao prvi igrač kome je uspelo da u uvodna tri minuta utakmica engleskog šampionata postigne dva gola.



Najpre mu je to uspelo u drugom minutu kada je iskoristio asistenciju Bruna Fernandeša, a samo minut kasnije uposlio ga je i Antoni Marsijal za 2:0 posle manje od 180 sekundi igre, a ovaj gol možete videti OVDE.



Usledilo je blago zatišje sve do 20. minuta kada se i Bruno Fernandeš upisao u strelce, a 17 minuta kasnije i Viktor Lindelof je posle druge asistencije Marsijala povećao prednost domaćih na 4:0.



Izabranici Marsela Bjelse smogli su snage da se priberu, pa su u 42. minutu smanjili zaostatak golom škotskog defanzivca Liama Kupera nakon udarca glavom posle kornera.



Ovim rezultatom se otišlo na odmor, a Marsijal je već u uvodnim minutima nastavka propustio izglednu priliku da dodatno poveća prednost domaćina.



Prvi deo nastavka je po šansama pripao gostujućem timu, ali su se prvi naredni radovali domaći kada je u 66. minutu Danijel Džejms rutinski postigao gol nakon dodavanja MekTominaja.



Samo četiri minuta kasnije Bruno Fernandeš je postigao drugi gol na meču, ovaj put je bio precizan sa penala za ubedljivih 6:1 u korist izabranika Ole Gunara Solskjera.



Nedugo zatim visio je i sedmi gol u vazduhu, ali se Marsijal ponovo obrukao iz izgledne prilike. Posle 12. novembra i plasmana sa reprezentacijom Škotske na Evropsko prvenstvo, mladi vezista "crvenih đavola" Skoti Mektominaj će pamtiti i ovaj 20. decembar pošto je ušao u istoriju Premijer lige.Izabranici Marsela Bjelse smogli su snage da se priberu, pa su u 42. minutu smanjili zaostatak golom škotskog defanzivca Liama Kupera nakon udarca glavom posle kornera.Ovim rezultatom se otišlo na odmor, a Marsijal je već u uvodnim minutima nastavka propustio izglednu priliku da dodatno poveća prednost domaćina.Samo četiri minuta kasnijeje postigao drugi gol na meču, ovaj put je bio precizan sa penala za ubedljivih 6:1 u korist izabranika Ole Gunara Solskjera.Nedugo zatim visio je i sedmi gol u vazduhu, ali se Marsijal ponovo obrukao iz izgledne prilike.





To je iskoristio Stjuart Dalas koji je u 73. minutu postigao drugi gol za goste iz Lidsa, a Bjelsini izabranici su do kraja meča propustili još jednu priliku da časnije izgube na Old Trafordu.







Junajted je ovom pobedom stigao do trećeg mesta na tabeli sa pet bodova zaostatka i meč manje u odnosu na vodeći Liverpul.



Lids je nastavio sa promenljivim igrama i ukoliko nastavi neće biti čudo okoliko se bude borio za opstanak u ligi.