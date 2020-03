Fulam jurcao na gol, uzeo sam bod!

Veoma neizvestan duel u Bristolu gde smo videli dosta duela, dosta dobrih reakcija u odbrani, ali i dva gola i nerešen rezultat - 1:1.



U prvom poluvremenu nije bilo previše akcija za Mitrovića, srpski fudbaler je u potpunosti zaustavljen, da bi u drugom konačno došao do daha. Zajedno sa Kamarom je pravio probleme protivničkoj odbrani koja je, ipak, izašla kao pobednik u većini duela.



Bristol je prvi stigao do gola, Vels je uspeo da iskoristi asistenciju Pereire u 70. minutu. Od tada postoji samo jedan tim na terenu, Fulam.



Gosti su napadali da bi preko kapitena Kernija stigli do zasluženog izjednačenja. Fantastično je reagovao sudija koji je pustio prednost, Kerni je potom sa 20 metara opalio ka golu i pogodio. Igrao se 84. minut.







Fulam je jurio i drugi gol i pobedu, imao je daleko više snage od protivnika, kao i jednu šansu preko Rida koja nije iskorišćena. Mogao je sudija da dosudi i kazneni udarac za FUlam na samom kraju nadoknade, ali nismo videli promenu rezultata.