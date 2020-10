Fudbalski Kali – Pod senkom narko kartela

Pre dve godine, Huan Kintero (ne treba ga mešati sa onim poznatijim imenjakom koji je igrao za Porto i u Seriji A) nije uspeo sa Deportivo Kalijem da se plasira u plej of.



Posle utakmice sa Pastom, naoružani napadači sa motora su ispalili nekoliko metaka na automobil u kome je pomenuti igrač bio sa bratom, na sreću nisu pogodili. Ovaj defanzivac koji je pre par godina bio u Hihonu je pobegao glavom bez obzira u prvom sledećem prelaznom roku, otišao je u brazilsku Fortalezu.



Naravno, sećanja su se vratila na ubistvo Andresa Eskobara nakon onog autogola na Mundijalu 1994. Tadašnja i sadašnja Kolumbija se ipak ne mogu porediti, nekada je to bilo baš mesto opasnog življenja, sada više nije tako, iako i dalje ima sporadično nasilja, pogotovo na fudbalskim terenima.



Kada kažemo Kali, jasno je na šta se prvo pomisli. Narko kartel koji je na kraju uspeo da pobedi Eskobara, takozvani „džentlmeni iz Kalija“ je operisao bez otvorenog nasilja, ali je sa druge strane učinak bio isti. Izgradili su imperiju, na kraju završili u zatvoru, ali su neki članovi klana uspeli da postignu dogovor sa državom i posle nekoliko godina postanu slobodni ljudi.



Ali, ovo nije priča o njima, već o klubu.



Deportivo Kali je zlatno doba imao šezdesetih i sedamdesetih kada su naređali devet titula prvaka, veliki timovi Bogote su im preuzeli primat. Osamdesetih kada je harao „El Pibe“ Valderama, Deportivo je imao kopiju, „Maestrika“ Arboledu. Doduše to je vreme pre nego što je Kolumbija postala jedan od najboljih južnoameričkih timova, klub iz Kalija je postao i prvi koji je iz Kolumbije igrao finale Kopa Libertadores i izgubio od moćne Boke krajem sedamdesetih.









Moramo da se vratimo kartelu. Oni su stajali iza Amerike Kali, Eskobar je podržavao Atletiko Nasional iz Medeljina. To je osamdesetih i u prvoj polovini deveesetih, Deportivo bacilo u drugi plan.



Oni su gledali kako lokalni rival, ispraćen narko novcem igra glavnu ulogu, a odjednom takozvani „Valje del Kauka Derbi“ nije više bio tako značajan.



Ovaj „Klasiko Valjekaukano“ traje od tridesetih godina, Amerika ima više navijača, jer uz njih su siromašni, pa je kartel jasno usmerio novac ka klubu sa više pristalica. Deportivo je osnovala aristokratija i bili su u senci, recimo, Amerika je dobila derbi 1986. i overila titulu, tih godina su dva puta igrali u finalu Kopa Libertadores. Ali, Deportivo se osvetio remijem 1996. koji je bio dovoljan da u direktnom sudaru osvoje trofej, prvu titulu nakon 22 godine.



Inače taj njihov prvi meč je završen tučom, Amerika je bila diskvalifikovana, a osamdesetih i devedesetih pa čak i u ovom veku svaki derbi je pratilo neverovatno nasilje. Deportivo je osvojio i titulu 2005. Tri godine ranije bili su pred krunom, ali je grom na treningu ubio dvojicu igrača Gaviriju i Đovanija Kordobu. Par godina pre toga je tim predvođen Marijom Jepesom stigao do novog finala Kopa Libertadores...











Oni su 2015. Osvojili i poslednju titulu, isplatilo se oslanjanje na mlađe igrače.



Ovaj klub je sada ispred Atletika koji je dugo bio na listi neželjenih kompanija kada su uhapšene vođe kartela Gilberto i Migel Orehuela, i dan danas, komšije ne propuštaju da ih podsete na prošlost. Deportivo ima više pobeda u međusobnim duelima.



I ove godine su ispred Amerike, neporaženi su, ali imaju čak osam remija u 12 mečeva.