Fudbalski savez Škotske doneo je novo pravilo za fudbalere mlađe od 12 godina.



Čelnici škotskog fudbala odlučili su da zabrane igru glavom za vreme treninga, to će važiti za sve igrače starosti do 12 godina.



Novo pravilo stupa na snagu nakon opsežnih istraživanja Univerziteta u Glazgovu koja su dokazala vezu između ovog elementa fudbalske igre i demencije.



Sada se razmatra mogućnost da isto pravilo bude uvedeno u čitavom omladinskom fudbalu Škotske do 17 godina.