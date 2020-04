Fudbaleri Sautemptona složni, pristali da im se odloži isplata dela primanja

Premijer liga je predložila da sve ekipe prihvate smanjenje plate od 30 odsto, ali je Udruženje fudbalera odbilo predlog, pošto bi to pogodilo poreske doprinose namenjene zdravstvu.



Sautempton je saopštio da su igrači pristali da im se odloži isplata dela plata u aprilu, maju i junu i da će to pomoći u zaštiti budućnosti kluba, zaposlenih i zajednice".



Istu odluku doneli su i trener Ralf Hazenhutl, stručni štab i rukovodstvo kluba.



Klub je saopštio da je uspostavio mere da ostali zaposleni koji nisu odložili deo svojih plata nastaviti da primaju pune iznose, na uobičajen način do 30. juna.



Fudbaleri Premijer lige juče su pokrenuli inicijativu za prikupljanje i raspodelu sredstava zdravstvenom sistemu.



Takmičenje u Premijer ligi prekinuto je do daljeg zbog pandemije koronavirusa.