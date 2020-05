Fudbaleri Eibara zabrinuti zbog povratka na teren

Fudbal u Španiji je suspendovan od marta zbog pandemije. Očekuje se da će španski klubovi ove nedelje nastaviti s treninzima, a sezona bi mogla da se pokrene tokom juna. Svi igrači, treneri i zaposleni u klubovima moraju biti testirani na COVID-19 pre nego što se nastavi s treninzima.



Dok je sve to na čekanju, fudbaleri Eibara su danas prvi javno izrazili svoju zabrinutost.



"Zabrinuti smo što ćemo započeti aktivnost u kojoj nećemo uspeti da ispunimo prvu preporuku svih stručnjaka, a to je fizička udaljenost", navodi se u saopštenju fudbalera.



"Zabrinjava nas i što bismo, radeći ono što najviše volimo, mogli da se zarazimo i da zarazimo naše porodice i prijatelje, pa čak i doprineti novom talasu pandemije s užasnim posledicama za celo stanovništvo", dodaje u saopštenju.



Korona virus je u Španiji do sada odneo 25.613 života, dok je više od 250.000 ljudi zaraženo.



"Zdravlje bi svima trebalo biti najvažnije i sada je vreme da tu ideju potkrepite postupcima, a ne samo rečima. Tražimo garancije i zahtevamo odgovornost", istakli su igrači Eibara.



Nakon ovog saopštenja, iza kojeg po svemu sudeći ne stoji klub već samo igrači, reagovala je i Primera koja je navela da je prirodno da igrači budu oprezni u povratku na teren, ali je i poručila da preduzima sve mere kako bi se sprečilo širenje virusa.



"Naravno da razumemo da ljudi imaju različite emocije, uključujući i strah. Ovo je vreme bez presedana. Medjutim, preduzimamo mere opreza za siguran i kontrolisani povratak fudbala. Igranje fudbala biće bezbednije od, na primer, odlaska u supermarket ili apoteku", poručio je portparol lige.