Fudbaleri Bajerna iz Minhena pristali su na smanjenje plata do kraja sezone kako bi pomogli šampionu Bundeslige da prebrodi krizu izazvanu korona virusom, rekao je predsednik kluba Herbert Hajner.







"Vrlo je zadovoljavajuće videti da naš tim razume situaciju i opet će se odreći dela svoje plate do kraja sezone", rekao je Hajner za nemački dnevnik Bild.



U aprilu su fudbaleri Bajerna pristali na smanjenje plata od 20 odsto, a Hajner nije precizirao o kom procentu je sada reč.



On, takođe, nije precizirao ni šta znači "do kraja sezone".



Ako sve bude teklo po planu, sezona u Bundesligi će se završiti 27. juna, dok je finale Kupa Nemačke na programu 4. jula.



U Ligi šampiona, Bavarci tek treba da igraju revanš meć osmine finala protiv Čelsija.



Uefa još nije odobrila kalendar, ali postoje planovi da se to takmičenje završi u avgustu.