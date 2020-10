Fudbaler Bolonje: "Mihajlović nas je naveo da razmišljamo o životu"

De Silvestri je u ovog leta kao slobodan igrač iz Torina prešao u Bolonju i četvrti put u karijeri saradjuje sa srpskim trenerom Mihajlovićem.



"U Torinu mi je bilo dobro, ali kada sam saznao da Sinišina Bolonja želi da me dovede, uradimo sam sve što sam mogao da dođem", rekao je De Silvestri za list Gazeta delo Sport.



Mihajlović se poslednjih godinu dana lečio od leukemije, ali je u više navrata predvodio ekipui sa klupe tokom ciklusa hemioterapije.



"Svojim stavom prema bolesti, naveo nas je da razmišljamo o životu. Siniša je bio vrlo koncentrisan na naš stav, ali ja nisam Mihajlovićev čovek. Medju nama postoji veza na koju sam ponosan. Teško je da trener i igrač budu četiri puta u istoj ekipi, ali kada je on dolazio ovde u dva navrata, ja sam već bio tu, pa smo 2:2", naveo je 32-godišnji defanzivac.



"I dalje se osećam kao fudbaler, a ovde sam već shvatio dve stvari. Prvo - došao sam u super organizovani klub, drugo - ima mnogo mladih igrača sa velikim potencijalom", dodao je on.



De Silvestri je rekao i da mu je cilj da ostvari više od 400 nastupa u Seriji A, a da bi posle igračke karijere želeo da započne trenersku.



De Silvestri je igrajući za Lacio, Fjorentinu, Sampdoriju u Torino odigrao 382 utakmice u Seriji A i postigao 24 gola.