Fudbaler Barselone spreman da rizikuje zdravlje zbog povratka na teren

Fudbaler Barselone Ivan Rakitić rekao je da bi bio spreman da preuzme rizik da se zarazi koronavirusom, ako bi to osiguralo povratak takmičenja u Španiji.





Rakitić je rekao da je dužnost fudbala da društvu pruži "toliko potrebni osećaj jedinstva". Primera je prekinuta sredinom marta zbog pandemije koronavirusa i neizvesno je kada će se takmičenje nastaviti.





Barselona je uoči prekida bila prva na tabeli sa dva boda više od drugoplasiranog Real Madrida, a preostalo je da se odigra još 11 kola.



U Holandiji i Francuskoj lige su prekinute, a ministar zdravlja Španije Salvador Ilja smatra da ne bi trebalo nastaviti fudbal u dogledno vreme.





"Želim da igram. Očigledno je da moramo da pokušamo da se vratimo uz najbolje sanitarne garancije, ali takođe moramo znati da one nikada neće biti 100 odsto. Ali, isti rizik će snositi i svi radnici koji će se vratiti na posao. Radnici u supermarketima se takođe presvlače u svlačionicama i imaju iste šanse da se zaraze kao i mi. Oni prihvataju rizik i ja želim da ga prihvatim", rekao je Rakitić za "Marku".



"Imamo taj dug i siguran sam da bi, ako bismo pitali navijače, oni hteli da imamo fudbal", dodao je hrvatski fudbaler.









On je upitan da potvrdi izjavu da bi rizikovao svoje zdravlje.



"Bez sumnje to kažem iz svesti da će rizik biti vrlo mali, ali i iz solidarnosti sa onima koji 'igraju' za nas od prvog minuta i koji će tako nastaviti", rekao je on.





Rakitić je rekao i da se nada da će ljudi iz fudbala, kao i svi ostali, biti "malo više humani", posle iskustva sa pandemijom korona virusa. On je rekao i da će igrači biti "uključeniji više nego ikad", kada se vrate utakmice i da će dati sve od sebe čak iako se utakmice budu igrale bez publike.





"U poslednje vreme sam čuo da mnogi pričaju o problemima koji će nastati ako ne budemo igrali, ekonomskim problemima, Evropskom prvenstvu, kalendaru, ispadanju iz liga, napredovanju u viši rang, ali nisam čuo da neko priča o ljudima, onima kojima je klub deo njihovih života, a to im je odjednom oduzeto", naveo je on.



"Kao društvo moramo da načinimo korak, da možemo da zabavimo ljude onim što vole, tako da svi prestanemo da razmišljamo o virusima i bolestima, da možemo da nastavimo da se šalimo sa komšijama i protivničkim timom", dodao je Rakitić.