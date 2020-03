Fudbal u Italiji (ni)je stao - Sergej trenira kod kuće, Srbi u Firenci ni tamo!

Zbog opasnosti od širenja Korona virusa, sve sportske aktivnosti u Italiji su suspendovane do 3. aprila.Pojedini fudbalski klubovi su čak otkazali sve treninge do kraja nedelje, igrači Milana, Fiorentine i Verone neće imati obaveze u svojim sportskim centrima, a klubovi su preporučili igračima da stopiraju svoje sportske aktivnosti van trenažnog procesa u klubu.Sa druge strane, Lacio očigledno želi da nastavi sjajnu formu i nakon pauze koja će sasvim sigurno ostaviti trag na svima u Seriji A, pa su Rimljani odlučili da svi fudbaleri treniraju individualno kod kuće i to vežbe koje su izvodljive u kućnom ambijentu.Prema poslednjim informacijama, u Italiji je obolelo preko devet hiljada osoba, dok je do sada zabeleženo više od 450 smrtnih slučajeva prouzrokovanih Korona virusom.