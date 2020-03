Fudbal u Belorusiji? Ovako to izgleda

U Belorusiji je ovog meseca počela nova sezona fudbalske lige, a Lukašenko je u subotu izašao na led i učestvovao na amaterskom hokejaškom turniru, uz prisustvo nekoliko stotina navijača na tribinama.



"Bolje da umreš stojeći na svojim nogama nego da živiš na kolenima", rekao je Lukašenko.



On je ponovio da u Belorusiji neće biti uvedene mere izolacije, niti će se zatvarati granice, kao u susednoj Rusiji.



Emiteri i kladionice nemaju mnogo u ponudi otkako je počeo da se širi virus, a Lukašenko je rekao da je pandemija savršena prilika da se beloruski fudbal prikaže svetu.



"Gledam u Rusiji neki ljudi mnogo dobijaju na opkladama, a prethodno nisu znali naše ekipe. Neki gube, neki dobijaju. Sve je to korisno", naveo je on.



Navijačima koji ulaze na stadion deli se sredstvo za dezinfekciju ruku, a nekima se izmeri temperatura. Neki navijači nose zaštitne maske, koje nisu neophodne za takmičenja na otvorenom, rekao je portparol FS Belorusije Aleksandar Alenik.



Beloruska liga uglavnom ne privlači mnogo pažnje. Ove sezone u proseku je na utakmicama 1.200 ljudi, a na Uefa rang-listi je 25.



U Belorusiji nema svakodnevnog izveštavanja o broju zaraženih. U petak, poslednjeg dana kada je statistika objavljena, potvrđeno je 94 slučajeva zaraze, a nije bilo smrtnih slučajeva.