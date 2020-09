Fudbal kroz naočare - Kajl Cajs Jena!

Kada pomenete Karl Cajs, bolje vidite.



Šalimo se, ali je čuvena fabrika optike prva asocijacija na Jenu, grad u Tiringiji u istočnoj Nemačkoj. Poznat je i po univerzitetu Fridrihu Šileru, Van Humbolti i naravno Hegelu.



Fudbal?



Ima se o čemu pisati, Karl Cajs Jena je menjala imena, kako je komunistička Nemačka odmicala i približavala se raznoraznim komunističkim novotarijama. Kao Motor Jena su osvojili prvu titulu šampiona DDR, još u prvoj polovini šezdesetih. Vraćeno im je ime, jer je fabrika među prvima uvela osmočasovno radno vreme u Vajmarskoj Nemačkoj, bila poznata kao centar socijalističkih okupljanja, pa su se vratili korenima.



Jena nikada nije bila fudbalski centar, poluge moći bile su u Drezdenu, Berlinu i Magdeburgu. Osvojili su tri titule prvaka, četiri kupa poslednji 1980. godine. Imali su dobru fudbalski školu, ali su moćniji klubovi pod patronatom, policije, političara, raznoraznih partijskih funkcionera otimali lako one najbolje.



Zlatne godine su bile početkom osamdesetih kada je Karl Cajs Jena napravila najveći uspeh u istoriji.



Naime, posle osvojenog kupa, stigli su sledeće, 1981. do finala KPK. Borili su se za evropski trofej protiv tada moćnog sovjetskog Dinama iz Tbilisija. Klub iz sovjetske Gruzije je slavio u Dizeldorfu sa 2:1, iako su Istočni Nemci poveli u drugom poluvremenu.



Ostala je teorija da je stariji brat iz crvene imperije morao da pobedi, zanimljivo da je manje od 5000 ljudi iz DDR i SSSR prisustvovalo meču, računajući i političare i proverene kadrove. Nije se moglo putovati na „truli Zapad“, malo drugih je bilo zainteresovano, građani Dizeldorfa nisu želeli da baš prisustvuju meču dva tima iza gvozdene zavese, makar jedni bili braća Nemci sa druge strane zida. Ogromni „Rajnstadion“ je zvrjao prazan, ali bio je to najveći meč u istoriji Jene.



Dinamo Tbilisi je postao tek drugi tim iz SSSR, posle Dinama iz Kijeva koji je podigao evropski trofej.







Ekipi iz Jene je ostalo herojsko sećanje na put do Dizeldorfa. Oni su naime eliminisali na startu Romu, iako su izgubili prvi meč na Olimpiku sa 3:0, bilo je 4:0 za Nemce u revanšu, najveća pobeda u njihovoj istoriji. Pali su Valensija, Njuport iz Velsa sa kojim su bratski klub i često i sada u sećanje na te dane igraju prijateljske mečeve, i na kraju Benfika. Karl Cajs je zanimljivo kod kuće dobio velikane, a jedno je odoleo pomenuti Njuport, no istočni Nemci su slavili u gostima.



Karl Cajs je po ujedinjenju Nemačke zaigrao u Cvajti, odigrao jednu dobru sezonu, zamalo ušao u jedinstvenu Bundesligu, a onda je krenuo strmoglav pad. Igrali su treću i četvrtu ligu, sredinom prošle decenije dokopali se ponovo drugog ranga, preživeli čak jednu sezonu i posle toga ispali. U međuvremenu su bili i umešani u čuveni kladioničarski skandal, u nameštanje utakmica koje je potreslo nemački fudbal, bili su u dugovima, fabrika je pritekla u pomoć, ali su ponovo lutali po regionalnoj četvrtoj ligi. Tu su i sada, mada su prethodne tri bili u višem rangu.



Sada se ponovo očekuju teška vremena, loše su startovali, pa je teško očekivati da se bore za povratak među trećeligaše.