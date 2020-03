FSS preneo važne odluke UEFA, a tiče se i naše borbe za EURO!

Kao što je poznato, ceo sportski svet je stao na nekoliko nedelja. Fudbal se neće igrati sigurno još najmanje mesec dana u čitavoj Evropi, a UEFA je samim tim bila primorana da pomeri EURO za godinu dana, a sada je tim povodom objasnila i potvrdila svoje odluke.



Ono što je najvažnije, plan UEFA je da se utakmice baraža za EURO koje su bile na programu u martu, odigraće se u junu, ako se situacija popravi.







Saopštenje UEFA prenosimo u celosti:



"Poštovani navijači,



Kako je i objavljeno, UEFA EURO 2020 je odložen zbog rizika koji stvara pandemija koronavirusa. Iako smo razočarani ovom vešću kao i mnogi od vas, doneli smo ovakvu odluku da bismo zaštitili zdravlje svih u fudbalu. UEFA EURO 2020 je trebalo da se odigra u 12 gradova Evrope od 12. juna do 12. jula 2020. Odigravanje turnira ove godine bi hiljade navijača dovelo u rizik od zaraze, kao i nepotrebno opteretilo državne javne službe država uključenih u organizaciju utakmica.



Novi datumi koji su predloženi su 11. juni do 11. jula 2021. godine, a to bi trebalo da pomogne završetku svih nacionalnih takmičenja ove sezone, koja su trenutno na pauzi zbog situacije koju je izazvao virus COVID – 19.











UEFA želi da kupci ulaznica, kao i ostali klijenti paketa usluga znaju da će im, ako ne budu mogli da prisustvuju turniru 2021. godine, nominalna vrednost ulaznica i paketa biti u potpunosti refundirana. U toku narednih mesec dana, dalje informacije o postupku refundacije će biti javljene postojećim kupcima ulaznica putem elektronske pošte i na veb stranici euro2020.com/tickets.



U međuvremenu, sva naša takmičenja i utakmice (uključujući i prijateljske utakmice) za klubove i nacionalne reprezentacije (žene i muškarci) su obustavljena do daljeg. Baraži za UEFA EURO 2020 i međunarodne prijateljske utakmice, prvobitno zakazane za kraj marta, igraće se u terminu predviđenom za međunarodne susrete početkom juna, a u zavisnosti od situacije.



Nastavićemo da vam dostavljamo najnovije informacije na našoj veb stranici UEFA.com, i pokušati da odgovorimo na vaša pitanja, čim relevantne informacije budu dostupne. Za sve važne informacije, možete očekivati da ćemo vas kontaktirati putem elektronske pošte.



A da biste se zabavili tokom ove nepredviđene pauze od fudbala, ceo program arhiva i novi sadržaj biće na UEFA.tv.



Vodite računa o sebi,



Vaš UEFA tim."