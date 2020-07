Frka u Interu, Konte gorak, sledi promena? Povratak direktora u Juventus?

Problem za problemom u Interu, mediji su veoma kritični, Konte je iznervirano rekao posle remija sa Veronom da jednostavno ne želi da se upušta u rasprave i prodaje novine umesto njih.



Priznao je da Inter glupo gubi bodove, ali mediji ne odustaju.



"Korijere delo Sport" piše da su gazde iz Kine veoma nezadovoljne, uz sva ulaganja i priče o novom restartu u ovom trenutku Inter je četvrti na tabeli.



Doduše, svejedno je hoće li biti drugi ili četvrti u smislu plasmana u Ligu šampiona, ali očekivali su mnogo više. Problem je i sa igračima koje Konte nije uspeo da uklopi, Godinom i Emersonom, u pitanju su zvezde svetskog fudbala, a nalaze se na marginama i trener traži zamene za njih.



"Klub će odlučiti na kraju sezone, jedni imaju jedno, drugi drugo viđenje", gorak je bio Konte što ukazuje na to da u klubu nisu jedinstveni.



Čak se pronela priča da Marota želi da se vrati u Juventus, što je on oštro demantovao. Pitanje je da li bi bio primljen nazad, u svakom slučaju ne bi mogao da ima moć odlučivanja kao kada mu je Paratići bio desna ruka.







"To su spekulacije, posvećen sam Interu", kaže bivši direktor Juventusa, ali i njemu se zameraju promašaji, to što veruje previše Konteovim procenama, pre svega oko dovođenja igrača, na tom ispitu je Konte pao u Juventusu, na kraju je i otišao zbog toga.



Sada se Kinezi pitaju da li da rizikuju, da dovedu sve što traži Konte jer bi to bilo ogromno ulaganje, bez ikakvih garancija da će se isplatiti. Jasno, u fudbalu nema garancija, ali ono što porodica Žang smatra je da tim nije napredovao u odnosu na prošlu sezonu, iako su se pojačali.



LE u avgustu koji je jedina Interova šansa za trofej bi možda mogao da bude odgovor na neka pitanja.