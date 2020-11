Francuz brutalan, znate li koja je najbolja pozicija za Pogbu?

Arsenal je konačno slavio na "Old Trafordu"!



"Tobdžije" su ova tri boda na "Teatru snova" čekali punih 14 godina, a tek osam godina manje čekaju pobedu kada gostuju klubovima iz top šest PL.



Tragičar meča jeste Pol Pogba, Francuz se našao po prvi put u startnoj postavi Junajteda još od Totenhema i poraza od 6:1. Odigrao je punih devedeset minuta, u 68. minutu sapleo Beljerina u šesnaest metara što je omogućilo Aubi da postigne gol za pobedu.



Solskjer je izveo 'dijamant', u sredinu terena su igrali Fred, Mek Tominaj, Pogba i Fernandeš, ipak ni u ovoj formaciji nismo videli mnogo od francuskog internacionalca. Legendarni reprezentativac Francuske Lebef je uzeo na sebe da prokomentariše partiju svog zemljaka.



"Mislim da ne postoji neko logično objašnjenje za formu Junajteda. Bila je to slučajna pobeda protiv Lajpciga uz dosta sreće. Ono što smo videli u PL nije dovoljno dobro za Mančester Junajted. Njihova igra dramatično pada. Veoma čudno je videti dijamant u vezi zato što je Ole želeo Pogbu u centru veze gde je očigledno bio problem pošto ga je u drugom poluvremenu maltene stavio na levo krilo. Ne zna šta da radi sa Pogbom. Solskjer mora da ponovo razmisli o njegovoj poziciji, možda najbolja pozicija za Pogbu trenuntno jeste klupa", izjavio je Lebef za ESPN.



Pogbi je automatski produžen ugovor do 2022. godine, ali performanse nekada jednog od najcenjenih veznjaka nikako da se vrate na prethodni nivo.