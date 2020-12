Francuz, Argentinac, Španac, kakva će biti Realova odluka oko trenera, ovo su razlozi "za" i "protiv"!

Pozicija Zinedina Zidana je sigurna, u ovom trenutku. Iako je svlačionica podeljena, pisali smo, oni koji imaju najviše uticaja su uz trenera. Ramos, Benzema, stara garda veruju da će Francuz naći način da se izvuče iz ove situacije.



Uz to, u Realu su sigurni da će se Zidan sam povući ako oseti da ne može da promeni ništa. Uostalom on je otišao kao igrač godinu dana pre ugovora, kao trener se povukao, odnosno dao ostavku iako je imao još tri sezone ugovora.



Sada Zidan ne želi da da ostavku, nije do para, već do uverenja da je ovo prolazna kriza.



No, šta ako ispadne od Gladbaha što je malo verovatno, ali nastavi da ređa neuspehe u Primeri?



Već znate, uz još neke kandidature što su samo probni baloni, samo su dva kandidata, Poketino i Raul. Argentinac je prva opcija, ali priča se da bi radije natrag u PL, dok ga PSŽ pritiska da se obaveže od leta.











E sada, ni u Realu nisu sigurni ni da je Poketino rešenje. Čak mnogi smatraju oko Pereza da je bolje da Raul dobije šansu i da je ono što je prošlo sa Zidanom svojevremeno, recept i za novog trenera.



Šta su razlozi "za" i "protiv"?



Poketino je iskusniji od Raula, a i situacija je slična onoj u kojoj je bio u Totenhemu, nema para za pojačanja jer je u vreme njegovog dolaska klub zatvorio slavine zbog novog stadiona. Dakle, bio je prinuđen da se snađe.



Što se tiče jasno poznavanja atmosfere tu je Raul u prednosti. Uz to, on ne mora da se navikava na model igre, zna šta je nedostajalo, svaki dan je tu, ne bi morao da se prilagođava niti bi tražio pojačanja.











Raul ima dobar odnos sa svlačionicom, igrao je sa Ramosom, sezonu i sa Benzemom, zna kako da kontroliše svlačionicu, a ima autoritet igračke legende koji je pomogao Zidanu.



Uz to, on je mnogo čvršći karakter od Poketina, makar tako kažu, oštriji je, direktniji, mada mnogi nisu sigurni da je to prednost kada prorade sujete u Realu.



Poketino recimo ne bi imao problema da odstrani na leto Marsela, Iska i još nekoliko igrača, nema nikakve odnose sa njima, kod Raula je teža situacija, on je ipak na neki način vezan za uspehe koje su napravili pomenuti.



Da li bi Real promenio stil?



Tu je Poketino u prednosti, on je drugačiji, više insistira na fizičkoj spremi, ritmu, ne želi da igra lepo, on je trener iz PL. Promenio bi model, ne kažemo da bi to dalo rezultat, ali navodno je to put kojim Real želi da ide, dok je Raul više vezan za madridsko nasleđe.









Ali, opet, kako će Poketino promeniti stil, ako nema novca za pojačanja, ovaj tim je pravljen po meri drugih?



Mnogo je pitanja, no da sačekamo naredna tri meča, Zidan ipak ima veliki legat i sigurno je da će dobiti još neko vreme, mada ako ispadne u Ligi šampiona, onda ništa ne može da ga spasi...