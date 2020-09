Francuska bogatija za krv i zlato!

Krv i zlato, to su boje Lensa, crvena je radnička u obližnim rudnicima koji ugalj pretvaraju u zlato.Rasing Lens je fenomen koji je potreban Francuskoj, njihov povratak u ligu je dočekan sa oduševljenjem. U ovom gradu rudara i siromaha, fudbal je više od igre, nigde na severu Francuske, čak ni oko Rone, sa Lionom i Sent Etijenom ne može se videti takva strast.Crveno-žuti su do posle rata bili stvar malobrojne lokalne buržoazije, kada je tako nema ni podrške. Tek kada su uneli radničku solidarnost i hrabrost i spustili se u jame u potrazi za navijačima klub je pedesetih postao centar socijalnog života u kraju.Tamo gde je levica, često se pojavi i komunizam kao ultimativno rešenje. Na sreću Francuske, industrijska kriza, ali i raslojavanje radnika, odnosno porast srednje klase su taj proces zaustavili.Ali, Lens je ostao tu gde jeste, severna zastava radništva i pored napretka tehnologije i smanjena obima posla za prostu radničku snagu. U isto vreme, bili su katalizator, odnosno izduvni ventil, nešto kao Marsej na jugu, oba kluba imaju zajedničkog neprijatelja u pariskom establišmentu.Mada najveći protivnik Lensa je Lil, to je jedan od derbija severa. Sedamdesetih su „rudari“ prvi put ugledali Evropu, plasmanom u finale kupa su okusili počivši KPK, ali su lako izgubili od Den Haga. Tih godina je vladao zapad, odnosno Atlantik, Lens je bio drugi u ligi, igrao Kup UEFA gde su eliminisali i Lacio, ali i eliminisani od Istočnih Nemaca iz Magdeburga. Krajem sedamdesetih su ispali iz lige, ali ih je Rože Lemer vratio brzo u elitu.Više zlata, a manje krvi videli su kada su lokalni biznismeni preuzeli klub, vratili ga u prvu Ligu. Usledilo je novi „belle epoque“, igrali su devedesetih Kup UEFA, igrali dva finala raznih kupova u Francuskoj i stigli do polufinala u Evropi.A onda je pehar podigao „Druid“ kako su zvali Danijela Leklerka. Iako je brzo sledeće godine dobio otkaz, on je slavio u Liga kupu, Danijel Moreira, legenda Lensa je dao gol Mecu za drugi pehar (prvi je bio 1994. u istom takmičenju).Dva puta su tih godina na prelazu vekova stigli u Ligu šampiona, tukli Vengerov Arsenal na „Hajberiju“, kasnije i posle par loših godina osvojili Intertoto kup. Lens nas je navikao na glavne role, pa su mnogi bili iznenađeni kada je pritisnut teškom finansijskom situacijom 2007. nakon što su ih u istoj sezoni vodili Gi Ru i Žan Pjer Papen ispao iz elite.Krajem decenije su se vratili, ali potrajali samo sezonu, tu je počeo „jo-jo“ efekat, jer su ispali zbog finansijskih neregularnosti nakon dugog sudskom spora. Ali i među drugoligašima ih je pratilo blizu 30 000 ljudi, poseta iz snova i za većinu klubova iz elite. Ispali su pre dve godine u baražu, ali u trenutku prekida ove sezone Lens je bio drugi i ponovo je među najboljima.Na startu su izgubili od Nice, posle preokreta, ako je gledati po imenima, imaju solidan tim, uložili su 15 miliona evra u Seka Fofanu iz Udinezea, tu su bivši Čelsijev klinac Gael Kukuta, od naših u timu je Radovanović, bivši štoper Voše.Lens je startovao porazom, ali u četvrtak ih čeka odloženi meč protiv PSŽ koji će biti strašno oslabljen, Nejmar, Paredes, Di Marija, Markinjoš. Ikardi i Navas su pozitivini na koronu, zakačili su je na Ibici na odmoru. Parižani pokušavaju da odlože meč, koji je već bio odložen 25. avgusta, ali nema najava da će se to desiti.