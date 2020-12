Frajburg u jačem naletu i od Bajerna, Herta pala na "Švarcvaldu"

U prvom od dva meča nedeljnog programa 13. kola Bundeslige domaći tim je do vođstva stigao već u sedmom minutu kada je iskusni vezistapostigao gol nakon udarca glavom.Upravo je od 50. do 60. minuta Herta imala šanse da dođe do potpunog preokreta, ali je nakon stative Dilrosuna i nepreciznog udarca Krištofa Pjateka kazna usledila u 59. minutu.Već u 73. minutu Grifo je propustio izgledu šansu da dotuče prvotimce Herte, a samo pet minuta kasnije sjajno raspoloženje demonstrirao je gostujući golman Aleksander Svolov odbranivši i pokušaj Baptiste Santamarije.Poslednji trzaj za Hertu imao je u 81. Pjatek čiji udarac glavom je odbranio golman Frajburga.Frajburg je trećom uzasoptnom pobedom protiv timova iz donjeg dela tabele probio do 10. mesta sa istim brojem bodova koliko ima poziciju više rangirani Ajntraht.Herta je sa svega dva boda iz tri utakmice došla na samo pobedu viška u odnosu na zonu ispadanja.