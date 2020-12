Fotka kruži mrežama, sav besmisao igre Reala i Zidanove taktike!

Real Madrid je doživeo novi poraz, Šahtjor je po drugi put ove jeseni pobedio Zidanov tim i preskočio ga kolo pre kraja grupne faze Lige šampiona.



Rafael Varan je bio apsolutni tragičar, ali ni ostali igrači ne mogu da se pohvale da su pružili partiju dostojnu dresa Reala.



U centru pažnje je detalj kod prvog gola kada je polovina Realovog tima u razmaku od pet metara, dok Šahtjor gradi akciju iz koje da pogodak.



U nastavku iste je Varan neobjašnjivo propustio loptu Kurtoi, a iza leđa ga iznenadio Dentinjo i pogodio za 1:0.



Real u La Ligi ima samo pet pobeda na 10 mečeva, uz tri poraza, a u Ligi šampiona će biti treći uoči poslednjeg kola...



Sve staje u ovu fotografiju...

