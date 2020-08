Flik presrećan, Bajern sve jači

Pavar je krajem prošlog meseca povredio članak, ali se vratio na teren brže nego što se očekivalo. On je propustio ubedljivu pobedu svog tima protiv Barselone, ali se pridružio timu u Lisabonu i mogao bi sutra da zaigra.



"Benžamen je naporno radio prethodnih dana i svi smo srećni što je ovde. Sačekaćemo poslednji trening večeras i videćemo... On nije opcija za startnih 11, ali jeste opcija za Lion", rekao je Flik.



Bavarci su favoriti u sutrašnjem polufinalu protiv Liona.



"Analizirali smo Lion i znamo njihove kvalitete. Imaju vrlo dobru odbranu, sa dosta igrača iza lopte, dobro trče... Mi želimo da stignemo do finala, ali znamo da neće biti lako. Fokusirani smo. Moramo da igramo istim intenzitetom kao protiv Barselone, jer sve manje od 100 odsto neće biti dovoljno", rekao je Flik.



Polufinale Lige šampiona između Bajerna i Liona igra se sutra od 21.00.