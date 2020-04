Brazilac neke navika ne menja ni u karantinu.



Roberto Firmino jedva čeka povratak na teren, a život u izolaciji koristi za usavršavanje svog omiljenog zaštitnog znaka.



Pogled na jednu, lopta na drugu stranu, pravo u metu... hoće li možda ovako dati gol za overu titule?

Roberto Firmino practising his trademark no look finish in isolation! 👀 pic.twitter.com/Xv2RTVBmUe