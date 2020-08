Finale Lige šampiona - Šta odlučuje?

Bajern je favorit?



Ako pođemo od toga da kladionice znaju najbolje, možda, samo priča o iskustvu u ovakvim utakmicama ne stoji. Jer, vidite, moguće je da grešim, ali četiri ili pet igrača, makar bili svetski prvaci nisu dovoljni za takve zaključke. PSŽ je više patio svih ovih godina na putu ka ultimativnom cilju i čini se da to što im je prvo finale neće odlučivati.



Pa šta hoće?



Detalji svakako jer su u pitanju dva slična tima, ne samo po kvalitetu, već i načinu igre. Nisam siguran da će Hansi Flik tihi broj dva Jogija Leva probati da napadne visoko kao u drugim utakmica.



Za to postoji očigledan razlog, čak i kada Tijago ili Gorecka ostanu kao pomoćni štoper, protiv Nejmara i Mbapea, dva na tri nije dovoljno, previše je to individualnog kvaliteta, uostalom setite se Atalante.



Sad, ovo je tvrdnja kontra sveta, ne mislim da su Bajernovi štoperi bolji od italijanskih, iskusniji jesu.











Zvučnija imena?



Svakako.



Sporiji i skloni avanturi? Takođe, jesu.



Tuhel je pokazao da u osnovi 4-3-3 nisu to, Di Marija se spušta kao vezni igrač u fazi kada PSŽ štiti polovinu, teško da će Bajern svojom formacijom praviti prednost na bokovima. Videlo se i protiv Liona koji se dobro držao, ali već verovatno bio iznuren, da je vrlo teško braniti se kada Bavarci krenu po loptu u poslednjoj trećini i odjednom zaigraju sa pet napadača. Nešto od toga pokazala je recimo Sevilja protiv Intera, loptom koja je menjala vlasnika češće nego kradeni auto. PSŽ će biti u nevolji ako ne bude duplirao bok, oni imaju svaki razlog da se opredele na čekanje, mada će to nekom zazvučati kao traćenje klase Nejmara i Mbapea.



Jasno, postoji i druga teorija u koju ja ne verujem, ali ostavljam mogućnost da grešim. Za razliku od Tijaga Silve i Markinjoša, Bajernovi štoperi, čitaj Boateng ne igraju mnogo fudbal (Alaba je čini se previše opušten i bezbrižan u nekim trenucima), pustiti ih da organizuju igru bi bio masakr za Flika. Nešto slično je Kapelo prodao Krojfu 1994. u Atini, kada je Migel Anhel Nadal odigrao više lopti nego njegov bratanac Rafa na Rolan Garosu. Kod strica Nadala je bio problem što su one umesto u polju završavale u Desaijevim šestar-nogama.











Čini mi se, iz svega viđenog, da bi bilo pogrešno Bajern ceniti kroz ono što su napravili Barseloni. Prvo, PSŽ ima Nejmara koga je nekada imala Barselona, on je sposoban da apsolutno protiv bilo kog tima u svetu napravi razliku. Ovakav Mesi, nemojte se ljutiti poklonici Leovog kulta, to više ne može.



Dodajmo i to da će Tuhel baš morati da napravi Mažino liniju kada je oklopna mehanizacija, odnosno linija Gnabri-Levandovski u pitanju. Jedan lik je bio netalentovan za VBA, drugi je probao po trećim poljskim ligama, i umalo u očaju nije stigao u Srbiju, danas su najstrašniji tandem Evrope. I dok evergrin Tomas Miler bude lutao linijama, plašeći gospodu iz Pariza, sa druge strane, može se desiti da zafali Veratijeva mirnoća, mada ljudi bez razloga potcenjuju Paredesa, još jednog koji zna da pati bez lopte, ali i šta da učini sa njom.







Gotovo je nemoguće videti scenario, rizikujući novi blam (mislio sam da će Barselona iznenaditi Bajern individualnim kvalitetom), kada detalji odlučuju, PSŽ je u prednosti, ima najboljeg i najtalentovanijeg igrača sveta u ovom trenutku, jeste na Nejmara i Mbapea mislim.



Ili, samo mnogo želim da PSŽ pobedi...