Finale kroz brojke - Novajlija protiv jednog od najvećih u Evropi, šta kaže istorija?

Sve je spremno za početak velikog finala Lige šampiona između Pari sen Žermena i minhenskog Bajerna.



Šteta je što navijači neće moći sa tribina da isprate ovaj susret, makar ne sa tribina stadiona na kojem će se meč i odigrati.



PSŽ je tek peta francuska ekipa koja se domogla velikog finala Lige šampiona/Kupa evropskih šampiona, prva još od Monaka i 2004. godine.



Samo jedna ekipa pre njih domogla se trofeja, učinio je to Marsej 1993. godine, Olimpik je predvođen kapitenom Didijeom Dešanom u velikom finalu savladao Milan.



Jasno, ovo je prvo finale u istoriji Pari sen Žermena, tako su postali 41. tim koji se domogao same završnice elitnog evropskog takmičenja. Poslednjih šest novajlija u finalima ostalo je bez trofeja.



Sa druge strane je evropska sila, ovo je Bajernu 11. finale elitnog evropskog takmičenja, samo je Real igrao više puta u samoj završnici (16). Imaju pet titula i sa tim učinkom su četvrti u Evropi iza Reala (13), Milana (7) i Liverpula (6).



Bavarci su neporaženi na prethodnih 15 mečeva u UEFA takmičenjima van Minhena (12 pobeda, tri remija), poslednji poraz, interesantno, doživeli su 2017. godine i to baš protiv Pari sen Žermena (0:3).



Ove sezone postigli su 42 pogotka na 10 mečeva, samo je Barselona u sezoni 1999/2000 postigla više pogodaka, ali na šest više utakmica (46 na 16).







PSŽ i Bajern su se prethodno sastajali u osam navrata, Parižani su interesantno uspešniji, slavili su u pet navrata, Bajern je slavio tri puta, poslednji meč igrali su u decembru 2017. godine, Nemci su slavili sa 3:1. Toliso (na klupi) je bio dvostruki strelac, po gol su tada postigli Levandovski i Mbape.



Neverovatni Poljak je postigao makar gol na poslednjih devet mečeva u Ligi šampiona, samo Kristijano Ronaldo je uspeo da veže više susreta u Ligi šampiona na kojima je postizao makar pogodak (11).