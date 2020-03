FIFA u akciji - Fudbal neće nikada biti isti, ovih pet odluka će potpuno promeniti budućnost!

FIFA je stupila u akciju, njeni planovi za oporavak fudbala su izneseni sinoć, a tiču se praktičnih pitanja, koja će morati odmah da se reše, nakon prestanka epidemije.



Kada će to biti, potpuno je neizvesno, ali je krovna organizacija svetskog fudbala iznela svoj set mera i pravila za oporavak fudbala nakon nokauta koji će sigurno uslediti.



Prvo pitanje tiče se ugovora igrača koji ističu 1. juna. Oni bi trebalo da budu automatski produženi do kraja sezone, jer se pretpostavlja da će tek u julu ili avgustu, ako i tada, sezona biti završena. Dakle, najvažnija odluka je da prelazni rok samim tim bude produžen, a da ekipe završe tekuća takmičenja sa istim timovima. To znači da se recimo Vilijanu i ostalim slobodnim agentima ugovor produžava dok ne bude stavljena tačka na sezonu.



Plate su druga stavka. Videli smo ponudu u Barseloni, ali FIFA je na strani klubova, primanja moraju da se smanje kako bi klubovi izbegli ogromne gubitke u ovom periodu neizvesnosti.



Na primedbe tipa, "Nismo svi Ronaldo" od strane slabo plaćenih igrača recimo u drugoj ligi Italije, odgovoreno je stvaranjem fonda iz kog će klubovi moći da dobiju sredstva kako bi pomogli svojim profesionalcimas koji su ostali bez primanja.



Pravilo da se u izuzetnim slučajevima može produžiti prelazni rok će sada biti upotrebljeno, kada se zvanično završi sezona, do 16 nedelja je rok u kome može da se produži transfer pijaca. To je četiri meseca, dakle, moguće je da recimo traje duboko u jesen...







Što se reprezentacija tiče, danas će biti doneta odluka o tome da nema međunarodnih reprezentativnih termina do septembra, april, jun i jul otpadaju, tako da će praktično biti verifikovano odlaganje EP ali i Kopa Amerika, još je neizvesno šta će biti sa sledećom Ligom nacija, ali malo je verovatno da bi sve to moglo da počne u septembru...



Danas će ove odluke biti formalizovane, sve imaju uporište u statutu FIFA i savezi i njihova nacionalna takmičenja će morati da ih se pridržavaju.



Ali, ovo će biti tek početak. U Cirihu kažu da Infantino ima jasan plan, manje termina, manje mečeva, veća solidarnost, zaštita igrača, FIFA je u sukobu sa UEFA koja bi da uvede više mečeva, ali svetska organizacija ima drugi plan, insistiraće na smanjenju liga, manje natrpanom rasporedu, a dosta toga će se odraziti, uz recesiju koja sledi i na transfere, ali i na primanje igrača.



Toga su svi svesni...