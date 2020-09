FIFA pritiska, novi sistem nacionalnih šampionata, nikad viđeno! Pa, na šta će ovo ličiti u Srbiji?

FIFA ima novu ideju, agresivno je nameće nacionalnim šampionatima, a iza svega se, kao i obično, krije glavni pokretač, novac.



Naime, plan je da se smanji broj mečeva u prvenstvima, odnosno da se eliminišu nepotrebne utakmice, odnosno one koje ne odlučuju ništa. Takvih prema mišljenju Đanija Infantina ima mnogo u drugom delu prvenstva u gotovo svakoj ligi.



Zbog toga UEFA želi da promeni sistem, kako bi vratila publiku i na stadione posle pandemije, ali i povećala broj ljudi pred televizorima. Sponzori pritiskaju, nevažni mečevi ne zanimaju nikoga, pa je opao prihod, ali i broj ljudi koji plaćaju prenose mečeva.



Sve to zajedno, dovodi do oživljavanja ideje o plej ofu, koju je probao klubovima da nametne prvi čovek italijanskog fudbala Gravina, no oni su odbili.



Ali, FIFA i dalje insistira, taj prelaz ka plej ofu bi trebao da bude uniforman, odnosno da se odnosi na sve lige. To ne bi bio plej of u sadašnjem formatu koji se primenjuje i u Srbiji, već bi bilo više eliminacionih nokaut utakmica.



Ovo je ideja, ali snažno podržana od svih struktura FIFA, da li mogu da slome saveze, u Evropi su oni pod ingerencijom UEFA koja je sa krovnom svetskom organizacijom na ratnoj nozi, videćemo.







Tek, mnogi postavljaju pitanje, čemu će onda služiti prvi deo takmičenja, ako bi se do trofeja dolazilo nokaut sistemom.



Kako će to biti rešeno u Srbiji, gde klubovi ne mogu da se dogovore ni oko osnovnih stvari, niko ne može da pretpostavi, ali kako i ostali, moraće da slede smernice, u slučaju da odluka bude doneta na globalnom nivou.