FIFA menja pravilo igranja rukom!

Infantino je to naveo u pismu predsedniku Uefa Aleksandru Čeferinu, u koje je agencija Asošiejted pres danas imala uvid.



Infantino je naveo da Fifa teži "poštenju, doslednosti i transparentnosti" u vezi sa pravilima o kojima se intenzivno raspravlja.



Čeferin je prošle nedelje pisao Infantinu i tražio da se vrati pravilo koje dozvoljava sudijama da procene da li je igranje rukom fudbalera bilo namerno ili slučajno i da se spreči niz "mnogih nepravednih odluka".



U svom odgovoru Čeferinu, Infantino je naveo da će o predlogu Uefa biti reči na sastanku Medjunarodnog borda fudbalskih saveza (IFAB) ovog meseca.



"Ovo nije prvi put da je to pravilo u centru diskusije i verujem da neće biti ni poslednji put. Verujem da intenzitet rasprave o ovom odredjenom delu igre dobro ilustruje strast prema našem sportu i suptilnosti koje ga čine jako privlačnim", naveo je Infantino u pismu.



Izmenom pravila 2019. godine utvrdjeno je da je prekršaj napravljen ako su ruke fudbalera raširene u neprirodnom položaju u trenutku kada ga pogadja lopta.



Promenu fudbalskih pravila nadgleda IFAB, Fifa kontroliše polovinu od osam glasova, a četiri glasa drže Fudbalski savezi Engleske, Škotske, Velsa i Severne Irske.



Tehnički i fudbalski savetodavni odbori IFAB sastaće se ovog meseca uoči Generalne skupštine sledeće godine. čInfantino je rekao Čeferinu da je obavešten da će predlog Uefe o igranju rukom biti na dnevnom redu.



"Kao što ste tačno istakli, naš fokus ne bi trebalo da bude usmeren samo na razmatranje potencijala predloženih izmena, već i na razmatranje efikasnosti izvršenih promena", naveo je predsednik Fife.



Za promenu je i trener Čelsija Frenk Lampard, čija je ekipa imala korist od sadašnjeg pravila, nakon što joj je dosudjen diskutabilan penal zbog igranja rukom jednog igrača Rena tokom utakmice u Ligi šampiona u sredu.



"To je pravilo koje niko ne voli, ni oni koji igraju fudbal, ni oni koji gledaju fudbal", rekao je Lampard.