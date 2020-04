FIFA donela odluku, evo šta će biti sa ugovorima igrača i prelaznim rokom!

Sve zavisi od koronavirusa, kao što već znate.



Ipak, FIFA je odlučila, ugovori igrača će biti produženi po nalogu ove organizacije.



"Ugovori će biti produženi sve dok sezone ne budu gotove", stoji u saopštenju FIFA.



Ovo znači da neće biti problema sa igračima koji su imali ugovore do 30. juna ove godine, njihovi ugovori će automatski biti produženi sve dok se sezone ne završe.



Nije to sve, odluke koje je FIFA donela tiču se i prelaznog roka.



Prelazni rok će biti od kraja sezona, do početka nove, sve u cilju da ne dođe do narušavanja pojedinačnih takmičenja. Dakle, već sada je izvesno da će biti pomeren, ali najverovatnije neće trajati do januara meseca kako su to pisali pojedini engleski mediji.