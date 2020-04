Fergijeve izjave koje se pamte, najaktuelnija je ona o Ronaldu i virusu!

Ser Aleks Ferguson je kroz karijeru imao neke neverovatne izjave, neke se i danas prepričavaju i pamte, a u skladu sa situacijom engleski mediji su se prisetili one čuvene o virusu i Ronaldu.



Naime, kada se pričalo da je Ronaldo prodat Junajtedu Škot je rekao.



"Zar stvarno mislite da ću da pregovaram sa mafijom iz Madrida. Pa njima ne bih prodao ni virus", izjavio je i negirao da postoji dogovor.



Ipak, godinu dana kasnije je Ronaldo otišao u Real, ali se Ser Aleks nije pitao, jednostavno, on je prethodne sezone ubedio Kristijana da ostane još godinu i nije bilo nikakve šanse da ga zadrži.



Kada je Real u pitanju, baš ih ne voli.



"Kada je u pitanju Real, to je Frankov klub, dobili su šta su hteli. Murinjo će morati da vodi cirkus, umesto da bude trener", poručio je Ser Aleks koji voli Murinja.



"On je sjajan trener, šarmantan je, zove me šefem priča mi kako sam sjajan. Ali, više bih mu verovao kad bi me poslužio pravim vinom, umesto one boje za slikanje koju mi sipa u kancelariji".



Za Italijane je bilo jasan.



"To je narod koji je izmislio dimnu zavesu, tamo kada naručiš pastu, moraš dobro da zagledaš ispod, ima li mesa".



Pipo Inzagi mu je stvarao probleme dok je igrao u Juventusu.



"Ovaj lik je rođen u ofsajdu", izjavio je Aleks Ferguson.



Neke kolege nije voleo, recimo Beniteza.



"Taj čovek je ogorčen, uvek je nešto nezadovoljan, kao da pije otrov i onda izbacuje neke nerazumljive, apsurdne reči".



Na priče kako je Venger intelektualac.



"Govori pet jezika? Imam klinca od 15 godina iz Obale Slonovače u klubu, isto govori pet jezika".



O sudiji Vajliju.



"Brzina igre zahteva spremnog sudiju. To je zahtev igre. U inostranstvu vidite sudije koje su spremne kao kasapinov pas. Njemu treba 30 sekundi da izvadi karton jer prvo mora da se odmori. Smešno".



Nakon što je pogodio Bekama kopačkom u lice.



"To je bilo slučajno, od 100 puta, 99 bi promašio. U suprotnom da to mogu, bio bih dobar igrač, a bio sam loš fudbaler".



O Gariju Nevilu.



"Šteta što nije par centimetara viši, bio bi najbolji štoper u istoriji Engleske. Znam mu oca, visok je je 185 centimetara, tipujem da je mlekadžija odradio posao".



O Gigsu.



"Kada sam ga prvi put video, trčao je kao koker španijel koji juri parče papira na livadi".



O Insu.



"Taj lik je, onda kada je bio na vrhuncu forme mogao u papučama da se popne na Mont Everest"



O Veronu.



"On je strašan igrač, a vi novinari pišite šta hoćete, jer ste idioti, to slobodno napišite".