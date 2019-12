Feneru istanbulski derbi, Ljajiću samo poluvreme

Derbi Istanbula između Fenerbahčea i Bešiktaša okončan je pobedom Fenera rezultatom 3:1 (2:1).



Poveli su domaći igrači u 23. minut, precizan je sa bele tačke bio Maks Kruse, nakon što je Reboćo igrao rukom u svom kaznenom prostoru.



Samo devet minuta kasnije, golčina Tufana za 2:0 u korist Fenera.



Ipak, u četvrtom minutu nadoknade "Orlovi" stižu do pogotka, nakon centaršuta Erkina u strelce se upisao iskusni Hačinson.



Otišlo se na odmor, Elneni je propustio priliku da poravna rezultat na samom startu drugog dela, da bi u 58. minutu Maurisio Isla vratio dva gola prednosti Fenerbahčeu.



U 66. minutu je najpre poništen pogodak Bešiktaša zbog ofsajda, da bi samo minut kasnije Karijus sačuvao pokušaj Turuča na drugoj strani.



Do kraja smo videli i dobar pokušaj Čigerčija, koji je ipak završio preko gola Bešiktaša, ostalo je 3:1 na snazi do poslednjeg sudijskog zvižduka.



Trijumfom je Fenerbahče i preskočio gradskog rivala na tabeli, sada su treći sa bodom više od četvrtoplasiranog Bešiktaša.