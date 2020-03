FA pokrenula istragu, Murinjo brani svog igrača!

"Mislim da je Erik uradio ono što profesionalci ne smeju da rade, ali ono što bi verovatno svako od nas uradio", naveo je Morinjo, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).



Dajer, koji je odigrao 40 utakmica za reprezentaciju Engleske, postigao je gol iz penala, ali je golman Noriča Tim Krul odbranio dva penala i poslao svoju ekipu u četvrtfinale FA kupa.



"Ponavljam šta profesionalci ne mogu da rade, ali i ponavljam da sam uz igrača i da razumem igrača. Navijači su bili uz tim sve dok nismo promašili poslednji penal. Ta osoba je uvredila Erika, njegova porodica je bila na tribinama, mlađi brat nije bio zadovoljan situacijom", naveo je Morinjo.



Osim FA, istragu je počeo i Totenhem, a Murinjo je rekao da ne bi podržao kaznu za fudbalera.

Fudbalski savez Engleske (FA) pokrenuo je istragu povodom incidenta koji se dogodio po završetku utakmice Totenhema i Noriča u FA kupu, kada se igrač londonske ekipe Erik Dajer popeo na tribinu i sukobio sa jednim navijačem. Totenhem je sinoć na svom terenu posle izvođenja penala izgubio od Noriča u osmini finala FA kupa. Dajer je posle utakmice utrčao na tribinu i sukobio se sa navijačem "koji ga je uvredio", rekao je trener Totenhema Žoze Murinjo.", naveo je Morinjo, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).Dajer, koji je odigrao 40 utakmica za reprezentaciju Engleske, postigao je gol iz penala, ali je golman Noriča Tim Krul odbranio dva penala i poslao svoju ekipu u četvrtfinale FA kupa.", naveo je Morinjo.Osim FA, istragu je počeo i Totenhem, a Murinjo je rekao da ne bi podržao kaznu za fudbalera.







Pojedini britanski mediji preneli su da je Dajer reagovao zbog uvreda na rasnoj osnovi upućene njegovom saigraču Žedsonu Fernandešu, koji je promašio penal.



Incident se dogodio na sektoru tribine na kojoj su smešteni sponzori i prijatelji kluba, a Murinjo je ljut što na tim mestima ne sede "pravi navijači Totenhema".



"Ljudi koji su na privilegovanim pozicijama pored tunela, naravno tamo ima i Totenhemovih navijača. Ali, mislim da su to mesta za korporacije, mnogo je pozivnica, ljudi sa posebnim statusom su tamo i ponekad sumnjam da li su na tim mestima pravi navijači Totenhema, pošto oni pravi navijači podržavaju ekipu do samog kraja utakmice", naveo je Morinjo.



Na video snimcima sa stadiona vidi se kako je Dajer posle utakmice preskočio ogradu i preko stolica se popeo do prva dva reda koja se nalaze ispred loža. Takođe, vidi se i kako se sukobio sa jednim navijačem, a zatim kako ga obuzdavaju navijači i redari, dok je on vikao: "On je moj brat". Posle toga Dajer je sišao sa tribine u pratnji redara.