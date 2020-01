FA kup - Vulvsi i Junajted će igrati revanš, ubedljive pobede Bornmuta i aktuelnog osvajača, Lester siguran

U terminu od 18:31h odigrano je još pet utakmica u okviru treće runde najstarijeg fudbalskog takmičenja na svetu.Prvu dobru šansu imali su domaći fudbaleri, igrao se 14. minut kada je Doerti pokušao nakon kornera, ali je Serhio Romero sjajno intervenisao Do kraja prvog dela igre nije bilo izglednijih prilika, da bi u 70. minutu Markus Rašford pogodio prečku.Samo što je ušao u igru našao se u odličnoj situaciji, uputio je prizeman udarac, lopta je pogodila Koudija i od kapitena Vulvsa se odbila u prečku!Usledio je period dominacije Vulvsa, igrao se 77. minuta kada je Doerti i zatresao mrežu Junajteda, ali je njegov gol poništen zbog igranja rukom.Nakon toga velika šansa za Raula Himeneza, tukao je snažno iz nezgodne pozicije i pogodio stativu!Do kraja nije bilo većih prilika, pa je meč okončan bez pobednika, ove dve ekipe će tako odigratii revanš na "Old Trafordu". Poveli su u 19. minutu preko Zinčenka , da bi gosti pokazali zube 15ak minuta kasnije, kada je Poup poravnao rezultat.To je ipak bilo sve od Port Vejla, u 42. minutu Aguero je vratio prednost Sitiju.Sa 2:1 se otišlo na odmor, da bi nakon 13 minuta igre u nastavku mladi Hauard-Belis povisio prednost Gvardioline ekipe na 3:1.U 76. minutu je na 4:1 povisio Foden, koji je tako postavio i konačan rezultat.Poveli su u 19. minutu zahvaljujući autogolu Pirsa, da bi u 40. minutu mladi Harvi Barns povisio na 2:0.U drugom delu su gosti došli do pogotka, ali je on poništen zbog ofsajda.Lester je do kraja mogao i ubedljivije da slavi, dobre šanse su imali Barns i Grej, ali je rezultat ostao nepromenjen.Poveli su u osmom minutu preko Bilinga, da bi gosti u finišu prvog poluvremena došli do idealne prilike da poravnaju rezultat, ali Šian nije uspeo da pretvori jedanaesterac u pogodak.U drugom delu "Trešnjice" stižu do dva gola prednosti preko Kaluma Vilsona, koji je bio strelac u 68. minutu.Biling je novim pogotkom povećao prednost Bornmuta na 3:0, da bi konačan rezultat postavio Dominik Solanke u 82. minutu.Dalje ide i Portsmut koji je slavio u gostima protiv Flitvuda.O ranije odigranim duelima više možete pronaći OVDE