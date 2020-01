FA kup - Mitar odmarao, Fulam izbacio Premijerligaša, Brajton završio takmičenje, Votford ispustio tri gola prednosti!

U prvom delu nije bilo golova, da bi Entoni Noker doneo prednost ekipi Skota Parkera u 54. minutu, na asistenciju Džoa Brajana.Uzvratila je Vila u 64. minutu, El Gazi strelac na asistenciju Kođije.Ipak, samo 11 minuta kasnije, "Kotidžeri" dolaze do nove prednosti, strelac Heri Arter, na asistenciju Johansena.Do kraja nije bilo promene rezultata, Fulam ide dalje, dodajemo i da je Aleksandar Mitrović odmarao, nije bio ni u protokolu za duel sa timom iz Premijer lige.Gol odluke je u 65. minutu postigao Rič.Neverovatan meč odigran je na "Vikaridž roudu", gde je niželigaš Tranmir izborio revanš.Poveli su "Stršljenovi" u 12. minutu preko Dele-Baširua, asistirao mu je Čaloba, da bi dva minuta kasnije bivši fudbaler Čelsija i sam postigao pogodak za 2:0.Igrao se 34. minut kada je na asistenciju Greja na 3:0 povisio Rikardo Perejra i delovalo je da se gostima sprema katastrofa.Ipak, povukli su ručnu domaći igrači, gosti nakon 20 minuta igre u nastavku stižu do pogotka preko Dženingsa za 3:1.Nisu se tu zaustavili, igrao se 78. minut kada su se potpuno vratili u meč, Monte je bio strelac za 3:2.A onda, 87. minut i potpuni povratak Tranmira, Malin je bio strelac sa bele tačke za 3:3.Samo dva minuta kasnije je domaćin ostao i sa igračem manje, kada je Perejra zaradio direktan crveni karton.Do kraja nije bilo promene rezultata, Votford i Tranmir će igrati revanš.Poveli su u drugom minutu, strelac je bio Ajda, da bi u 28. minutu Ernandez povisio na 2:0.Već u 38. minutu bilo je 0:3 za goste iz Premijer lige, ponovo je strelac bio mladi napadač Adam Ajda.Preston je uzvratio nakon samo tri minuta igre u drugom delu preko Bodina, da bi u 61. minutu mladi Irac Ajda vratio tri gola prednosti "Kanarincima", ovoga puta je bio precizan sa kreča za 1:4.Sve što su fudbaleri Prestona uspeli da urade do kraja je da upristoje poraz, Herop je bio strelac u 84. minutu za konačnih 2:4.U prvom delu nije bilo golova, da bi Smolboun nakon samo dva minuta igre u nastavku doneo prednost "Svecima".Sve je postalo jasno u 87. minutu, kada je Vokins duplirao prednost Sotona i postavio konačan rezultat.Dalje idu i, revanš mečeve će igrati Kardif i Karlajl, kao i Reding i Blekpul.Ranije danas odigrano je još šest mečeva, Njukasl će morati da igra revanš sa niželigašem, dok je Barnli bio siguran, više OVDE