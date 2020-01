FA kup - Mata doneo Junajtedu šesnaestinu finala!

Ekipa Ole Gunara Solskjera je uspela da slavi protiv Vulverhemptona sa 1:0 u ponovljenoj utakmici FA kupa koja je odigrana na stadionu "Old traford".Domaćin je imao šansu preko Džejmsa na startu utakmice, dok su gosti pretili preko Himeneza koji je izbacio pola odbrane Mančestera, ali je i loše šutirao.Postigli su gosti i gol preko Neta kada je on poništen posle gledanja VAR tehnologije, a na drugoj strani Mata dobro šutira, ali je golman odlično odbranio. Do kraja poluvremena šanse za oba zima, Himenez i Marsijal ih nisu iskoristili.Junajted daleko bolji u nastavku, bio je konkretniji i nakon jedne greške odbrane Volvsa je uspeo da dođe do prednosti. Greška se odnosi na postavljanje u odbrani, Mata koji ne važi za ultra brzog fudbalera se našao sam, pobegao je odbrani i uspeo je da iskoristi pravovremeni pas Marsijala za pobedu domaćina. Na drugoj strani Ruben Neveš je imao dobar udarac, ali promene rezultata nije bilo, Mančester junajted se plasirao u šesnaestinu finala.