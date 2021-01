FA bajka – Osmoligaš koji će se isprsiti pred Murinjom!

Oni su priča FA kupa i to je činjenica. Ne postoji tako velika razlika u ligama ni u jednom drugom meču, tačnije Marinsi, za koje teško da ste čuli igraju u jednoj od grupa osme lige i drugi su tim iz ovog ranga u istoriji koji se plasiralo u treće kolo najstarijeg fudbalskog takmičenja na svetu.



I kao premiju, izvukli su Totenhem.



Njihov golman je posle istorijske pobede u prethodnom kolu u dresu i papučama prošetao gradićem kako bi kupio pivo za saigrače, prolaznici su ga pratili ovacijama.



Prošle godine kad je Totenhem igrao na svom stadionu od milijardu evra protiv Bajerna, predsednik Marinsa je ugostio Džejmija Karagera na Roset Parku. Na 125 godina postojanja ovog kluba, dobili su od Karagerovog fonda grant od oko 100 000 evra.



Za njih to je neverovatan novac, poboljšali su infrastrukturu, a prvi put za 125 godina je menadžer dobio svoju kancelariju. Inače, Karager je bio zadivljen tablom za taktiku koja je iz nekog prošlog vremena, pa je dobio na poklon da je koristi sa Gerijem Nevilom u analizi utakmica.







Marinsi su plasmanom u treće kolo ove godine dobili 200 000 evra, a imaće i 500 navijača na tribinama, makar im je to bilo dopušteno u trenutku dok čitate ovaj tekst. Roset Park ima tri tribinice, iza jednog od golova je žica koja štiti obližnje kuće.



Ali u osmoj ligi nisu baš vešti, pa često lopta završi preko u dvorištu, no stanari ionako vole klub, gledaju utakmice pa odmah vrate loptu. Inače, brojevi kuća su zalepljeni na delovima žice da se vidi lakše u čije je dvorište upala lopta.



Oni su sa novcem od Karagerovog granta napravili i čajnu kuhinjicu, kao i malu sobicui za VIP navijače, to košta 30 funti po utakmici, za Totenhemov stadion je deset puta više.



Ko će se suprotstaviti Hariju Kejnu.











Pa recimo kapiten Najal Kamins koji je nastavnik fizičkog, dao je gol za treće kolo i navijač je, pogađate, Arsenala. Ima motiv do neba, pre četiri godine je sa amaterima Aštona bio na deset minuta od trećeg kola, ali ih je Vimbldon pobedio u poslednjih 10 minuta.



Nije mogao da slavi sa saigračima, kada su pobedili Havant morao je na časove, odnosno na posao, u jednom školi u Mančesteru. Kada je dao gol, lopta je jedva prešla gol liniju, zapravo je loše zahvatio, kaže da mu je to najružniji i najdraži gol u karijeri.



Ovaj gradić se nalazi blizu Liverpula, i oni su želeli Redse, ali su dobili Totenhem.



Murinjov rival biće Nil Jang, ali ne kanadski pevač već engleski trener koji se povukao 2016.sa klupe Altrinhema, ali se vratio na posao. Marinsi su ispali iz sedme lige, pa mu nije bilo lako, ali svejedno, sada je sve naplatio, biće na klupi u meču karijere.







Marinsi su imali svoju verziju Ser Aleksa, Roli Hauard ih je vodio blizu 2000 puta, ukupno 33 godine, do 2005. On i dalje dolazi na mečeve, biće na tribinama. Pomenuti Hauard je nepoznata legenda, bio je slavan jer je čistio prozore Keniju Dalglišu, to ga je kvalifikovali za trenerski posao.



Inače Marinsi zbog pandemije nisu igrali od oktobra, liga je suspendovana, ali su dobili sedam mečeva u kupu kako bi stigli do Totenhema. I Keni Dalgliš će doći na meč, a Karlo Anćeloti živi u blizini, ali nikada nije gledao Marinse.



Oni su bili u višim ligama, pa su 1992. do treće runde gde ih je izbacio Kru Aleksandra.



Inače đubretar Džejm Barigan je pogodio stativu koju je Kamins sproveo u gol, on je redovan u obližnim pabovima, a po jednom je davno ekipa Marinsa dobila ime.



Dakle, nedelja, ne zaboravite, BBC, ali i kanali u Srbiji će prenositi meč, prilika da vidimo pravu bajku.