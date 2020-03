Evropski velikan pred bankrotom zbog Korona virusa?

Pandemija Korone već sada ostavlja ogromne posledice po fudbalske klubove, a nema sumnje da će one biti još kobnije kada se okonča.



Belgijski Anderleht se već sada u ogromnom finansijskom problemu, toliko da će uskoro sve zaposlene u klubu, uključujući i fudbalere, proglasiti tehničkim viškom.



To znači da igračima po zakonu sleduje maksimum nešto više od 2.350 evra i to pre oporezivanja.



Njihova žrtva će ipak omogućiti ostalim zaposlenima u klubu da imaju nešto veću platu, radi se o sumi od 2.745 evra neto.



Kada se na to doda podatak da je prošle sezone Anderleht zabeležio minus od 27 miliona evra, pa je ukupan dug skočio na 95 miliona evra, jasno je da "kraljevski klub" čekaju crni dani...