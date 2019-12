Evo šta je Lamps napravio na poluvremenu za pobedu!

Čelsi je juče uspeo da preokrene rezultata na "Emirajtsu" u svoju korist i tako obraduje svoje navijače. Pobeda je još slađa kada je ostvarena u gradskom derbiju protiv Arsenala u zadnjih deset minuta igre.



Do poluvremena je Lampardov tim delovao dosta nepovezano, "tobdžije" su imale bolje šanse i inicijativu, ali je onda došlo do pauze koju je trener "plavaca" odlično iskoristio.



"Ja sam rekao svoj deo u kome sam bio malo i stroži jer ne možete da dođete ovde bez zamerki na sebe misleći da ćete išta dobiti. Morali smo da igramo bolje, mi smo Čelsi. Ne možemo se samo predati, naših tri hiljade navijača je ovde. Onda su momci počeli da pričaju, bilo je i malo agresivno, što je dobra stvar"



"To mi se sviđa i toga treba da ima, ne želite jedanaest tihih igrača koji će bez reči i strasti nastaviti drugi deo utakmice", izjavo je Lampard po kraju meča.



Izgleda da je uperivanje prsta i kritikovanje donelo odličan rezultat u Londonu, "plavci" su mlad tim ovi im je bila odlična lekcija.