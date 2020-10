Everton u modi! Navijači sanjaju nemoguće, ali ovo je predskazanje! Tačno deset godina posle pokazaće da mogu do titule?

Perfektan start kampanje u PL za Everton, podigao je očekivanja navijača.



Dobili su sve mečeve od početka, postigli 12 golova, Karlo Anćeloti je uneo pobednički mentalitet u tim. Ali, prava iskušenja tek slede.



Naime, kada budu izašli na teren u "Mersisajd" derbiju 17. oktobra, biće tačno decenija od kada su poslednji put pobedili Liverpul. Zvuči neverovatno, ali deset godina su bez trijumfa nad najvećim rivalom, kada su poslednji put slavili bio je 17. oktobar, Dejvid Mojes je sedeo na klupi, a Tim Kahil i Mikael Arteta su srušili rivala.



Šta je potrebno da se to ponovo desi?



Svakako da Dominik Kalvert-Luin i Džejms Rodrigez nastave sa ovakvim partijama, da Dukure i Alan zadrže zid na sredini terena, ali i da odbrana, čitaj golman Pikford bude bolji.



Jer engleski čuvar mreže je van forme, primio je pet golova što nije strašno kada napad radi kao mašina, ali su većina tih pogodaka bili njegove greške.







Protiv Liverpula se to neće praštati. Everton inače posle dugog niza godina deluje kao tim koji veruje u sebe. Dobili su Totenhem u uvodnom kolu, to je njihova prva pobeda posle 40 mečeva u gostima protiv velike šestorke. To im je ulilo neverovatno samopouzdanje, Anćeloti zna kako da igrači ne polete, najbolji je u ovim situacijama, navikao je na pritisak. Uz to, na ruku im ide i činjenica da su teško gubili kod kuće proteklih godina protiv najboljih timova.



Za desetak dana, kada budu prešli Stenli Park koji deli "Enfild" od "Gudisona", Redsi će to imati na pameti. Naime, u poslednjih osam godina Liverpul je samo jednom tukao "Karamele" u gostima, a u poslednja tri meča nije bilo golova.