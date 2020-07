Everton prekinuo Šefildov evropski san, Brajton overio opstanak

Everton je pobedom rezultatom 1:0 prekinuo san Šefild Junajteda, koji je kolo pre kraja ostao na osmom mestu na tabeli, dok su Brajton i Njukasl odigrali bez golova - 0:0, čime su domaći obezbedili opstanak.



Šefild je imao lepu priliku da na svom stadionu sa tri boda skoči na sedmo mesto i ostane u trci za Ligu Evrope, ali su sada šanse gotovo minimalne. Vulvsi imaju dva boda više i meč manje, tako da je izvesno da neće ispustiti sedmo mesto, tačnije ako kasnije večeras pobede Kristal Palas, osiguraće novu sezonu u Evropi.



Everton je danas odigrao još jedan meč "za sebe", bez pritiska, jer je odavno u sredini tabele, daleko od Evrope i opasne zone. Tim Karla Anćelotija je želeo da prekine niz od četiri meča bez pobede i do tri boda je uspeo da dođe golom Ričarlisona.



Gol odluke pao je u prvom minutu drugog dela igre, kada je Sigurdson centrirao iz prekida, a Ričarlison je maestralno prosledio u mrežu za 0:1.



Šefild je do kraja pokušavao da dođe makar do boda, ali promene rezultata nije bilo.



U drugom večerašnjem meču Brajton i Njukasl su podelili plen, nije bilo golova, a to je rezultat po meri "Galebova" koji su i zvanično obezbedili opstanak, za šta im je bio potreban jedan bod u poslednja dva kola.