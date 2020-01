Euforija - Heroj Ibra se vratio u grad! I neće biti maskota...

Zlatan Ibrahimović je stigao u Milan, navijači su ga dočekali kao heroja, a on nije naravno propustio priliku da se razmeće i da objavi svoj dolazak kao spas.



Samo, može mu se, on je Ibra, istinska zvezda.



"Mnogo sam ozbiljniji nego nekada, imam i decu, sazreo sam. Šalim se, to sam ja, isti ja. Saigrači znaju ko sam, kako treniram, kako igrama. Moramo da naučimo da patimo na terenu, nekima se to ne sviđa, ali oo meni je to jedini način da napreduješ. Jasno da mnogo očekujem od saigrača, da odmah budemo bolji i da pojurimo rezultate, odnosno ispunimo ambicije kluba", kaže Ibrahimović.



"Nikada nisam izgubio strast za fudbal, zbog toga toliko trajem", dodao je igrač koji je dve godine početkom decenije nosio dres Milana, osvojio i "Skudeto", to je i poslednji koji je u vitrinama "Rosonera".



"Jasno da obožavam entuzijazam navijača i oni znaju šta ja osećam za njih. Uz podršku mnoge stvari su lakše. Spreman sam, trenirao sam i hoću da igram odmah, nema šta da se čeka", poruka je Šveđanina koji će debitovati za tri dana protiv Sampdorije.



Kako je došlo do kontakta sa Milanom?



"Posle poslednje utakmice za Galaksi, zvao me je Maldini, imao sam dosta ponuda, sada više nego kada sam imao deset godina manje. Rekao sam mu da tražim izazov, u ovom godinama se ne igra zbog novca, već adrenalina. Posle sam pričao sa Bobanom, nakon poraza Milana u Bergamu, razgovarali smo svaki dan. Poslednji put sam napustio Milan bez sopstvenog pristanka, a ovo je moja kuće, bitno je da sam ponovo ovde", dodaje Ibra, podsećajući da su ga Galijani i Berluskoni prodali PSŽ da bi smanjili troškove, pa zbog toga godinama nije govorio sa Galijanijem.



"Kada sam se vratio iz Barselone u ovaj grad uvek sam govorio da sam ponovo našao fudbalsku sreću. Moja želja i posvećenost su maksimalni, nisam ovde da budem maskota", dodao je na kraju Ibrahimović.