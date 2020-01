Erikson spreman na novi izazov u Interu: "Ma, kakva statistika..."

Novi fudbaler Intera Kristijan Eriksen rekao je danas da se raduje što je potpisao za italijanski klub i da je bilo vreme za nove izazove u njegovoj karijeri.



"Jedva sam čekao da se pridružim timu, divno je biti ovde i srećan sam što sam novi igrač Intera. Uzbuđen sam i jedva čekam da se predstavim navijačima. Već sam iskusio njihovu toplinu, to je bila fantastična dobrodošlica. Osećam se odlično", rekao je Eriksen za klupsku televiziju.



Danski fudbaler je prethodnih sedam godina proveo u Totenhemu, i za to vreme je odigrao 226 utakmica i postigao 51 gol.



On je naveo da se ne opterećuje brojkama i da je sada vreme za novi izazov.



"Ja ne pridajem veliku važnost statistici, ali znam da ima ljudi koji pričaju o tome. Brojevi kažu da sam se dobro snašao u Engleskoj, ali sada je vreme za novi izazov. Zaista sam srećan što imam priliku da igram u Seriji A i u vellikom timu. Inter je fantastičan klub", kazao je Eriksen.



On će sada imati priliku da sarađuje s Antoniom Konteom, čemu se, kako je rekao, posebno raduje.



"Imao sam priliku da ga upoznam kada sam bio u Totenhemu, igrali smo protiv njegove ekipe Čelsija i to je bila veoma teška utakmica. Uzbuđen sam što ću saznati više o njemu sada", rekao je Eriksen.