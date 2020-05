Eriksenov pakao, podrum, policija, da li je rešenje kauč kod Lukakua?

Stigao je kao veliko pojačanje, za 20 miliona evra, šest meseci pre isteka ugovora. Kristijan Eriksen je u Interu dočekan kao velika zvezda, ali na početku, što iskreno rečeno nije čudno, se nije snašao.



Nije uspeo odmah da se izbori za mesto u timu, ali gotovo je uvek tako kada je u pitanju dolazak na pola sezone. Na to su se nadovezale priče da je Konte nezadovoljan njegovim zalaganjem i pristupom, odnosno, malodušnošću, ali sigurno je da će u Interu probati da izvuku maksimum iz tako kvalitetnog igrača.



Ali, sve se pretvorilo u noćnu moru, kada je izbila pandemija u Italiji. Najteže je u Lombardiji, preko 200 000 zaraženih i više od 20 000 mrtvih. Nije bilo vremena da Danac nađe kuću u gradu pa je ostao u Interovom trening centru. Sa njim je bilo još pet trenera koji ne žele da rizikuju da zaraze porodice, kao i jedan kuvar.



I to je sve. Eriksen nije smeo da izlazi na teren, bio je prinuđen da trenira na parkingu u trening centru, suvo trčanje, par meseci nije ni osetio loptu.



Onda je naišao na policiju. Naime, ne zna jezik, nije imao dozvolu za izlazak do supermarketa, pa su ga zaustavili. Verovatno su bili navijači nekog drugog kluba, usledilo je objašnjavanje.











"Bilo je neprijatno, nikako nisam uspeo da im objasnim da idem u prodavnicu", objašnjava Danac neverovatnu situaciju.



Naime, tokom totalnog karantina, u Milanu je bila potrebna dozvola i za odlazak do prodavnice, sve ostalo je bilo zatvoreno.



"Radim po programu koji mi je klub poslao, plus naravno, hranim se prema propisanom režimu. Na parkingu postoji podrum u kome trčim, 35 metara je dugačak, pa tako merim razdaljinu", dodaje Danac.



Posle sedam nedelja bez lopte pomalo je očajan.



"Ovo je najduži period u mom životu bez lopte, nedostaje mi", doda je bivši fudbaler Totenhema.



Zbog čega se nije preselio kod nekog od saigrača?



Problem je što ih malo zna engleski.



"Razmišljao sam da odem kod Lukakua ili Ešli Janga, ali i oni imaju porodice, nije u redu da smetam, niti da spavam dva meseca na tuđem kauču", zaključio je Eriksen.