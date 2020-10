Eriksen progovorio, pa tek sada neće igrati kod Kontea!

Danska je slavila na Venbliju. Jedini gol dao je Kristijan Eriksen iz penala. Svakako da je to veče za pamćenje ne samo zbog pogotka već jer su on i Kjaer odigrali 100. meč za svoju zemlju.



Trebalo bi da se sudare u subotu u "Madonini", ali je problem što bi Eriksen mogao da završi na klupi.



On je bio veoma jasan.



"Uvek sam igrao dobro i za Sparse i za reprezentaciju, odnosno uvek sam davao sve od sebe. Problem je što sada ne igram toliko kao u Totenhemu".



"Mnogo sam srećniji u reprezentaciji, ovde me puštaju da igram", dodao je Danac.



Nije tajna da ga Konte ne voli, da ga stavlja pod pritiskom jer je klub dosta uložio u nekadašnjeg igrača Ajaksa i Totenhema, ali sigurno da ova poruka neće naići baš na dobar prijem kod Kontea...