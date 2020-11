Eriksen ne staje - "Navijači me žele na terenu, trener ne!"

Kristijan Eriksen se dobrano pokajao po napuštanju Totenhema. Danac je želeo Inter svim srce, moglo se to videti i u Amazon seriji "All or Nothing" posvećena dešavanjima u Totenhemu tokom prošle sezone.



Tokom januara je ispunio svoj san, ali je pod Konteovom palicom preraslo u košmar.



"Ne, to nije bilo ono o čemu sam sanjao. Verujem da svi igrači žele da igraju što više, ali trener je taj koji donosi konačnu odluku ko ide na teren. Malo je i čudna situacija pošto navijači žele da igram više kao i ja, ali trener ima drugačije ideje i kao igrač moram da poštujem to. Napokon, stvari ne idu najbolje po iInter za sada, ali svestan sam da je bilo i dosta pobeda kada ja nisam igrao prošle sezone", izjavio je Eriksen za Dance.



Kreativca povezuju sa prelaskom u PSŽ tokom januara, povratak u Totenhem je makar za sada nemoguć.