Španski selektor Luis Enrike je odlučio da prihvati smanjenje plate od 25%.



To i nije neka vest u doba koronavirusa, kada vlada pandemija i kada su mnogi snizili plate.



Ipak, jeste ako vam damo dodatnu informaciju, a to je da je Luis Enrike sam preporučio Savezu da se smanji plata selektoru za pomenutih 25%.



Na taj način će Savez uštedeti oko 350 hiljada eura.



Enrike ima ugovor sa Špancima sve do 2022. godine, odnosno do završetka Mundijala u Kataru.