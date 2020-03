Englezi ukidaju jedno takmičenje, sezona 2020/21 u najavi najluđa, Junajted najveći "luzer"?!

Korona virus je stopirao čitav svet, pa tako i Premijer ligu. Ovaj virus počeo je tek da se širi na Ostrvu, što nažalost znači da bi epidemija mogla da doživi vrhunac u narednim nedeljama.



Da krenemo redom, predviđanja stručnjaka su da bi epidemija na Ostrvu mogla da traje još 12 nedelja, što znači da sezona ne bi mogla da se završi po regularnom sistemu.



Ideja je da ove sezone niko ne ispadne iz Premijer lige, a da se pridodaju još dva prvoplasirana tima iz Čempionšipa, što su u ovom trenutku VBA i Lids! Tako bi Premijer liga naredne sezone imala 22 ekipe, onda bi ispadalo pet timova, raspored bi bio još gušći, ali i za to postoji rešenje.



FA razmatra da ukine najmanje bitno takmičenje - Liga kup, kako bi se dobili dodatni termini za odigravanje Premijer lige.







Dakle, ova sezona bi se završila trenutnim stanjem na tabelama PL i Čempionšipa. Liverpul bi svakako dobio šampionsku titulu, Siti, Lester i Čelsi bi išli u Ligu šampiona, i tu dolazimo do "glavnog problema".





Iz ovog ugla, tu bi najviše mogli da ispaštanju timovi koji bi "izvisili" u borbi za LŠ, kao što je petorplasirani Junajted. Lester je treći sa 53 boda, Čelsi ima 48, Junajted 45, a Vulvsi i Šefild po 43. Ali i timovi od trećeg do šestog mesta u Čempionšipu, gde je i Mitrov Fulam, koji bi sigurno igrao baraž za ulazak u PL.



Najveći dobitnici uz Čelsi, svakako bi bili Norič, Votford, Vest Hem, Bornmut i timovi koji bi se do kraja žestoko borili za opstanak.



Britanski Telegraf u svom članku takođe dodaje da postoji ogroman rizik ako se ova sezona nastavi, jer bi na stadionima mogao virus da se širi. Drugo, klubovi razmatraju opciju da odbiju da nastave da igraju, jer će igrači biti van forme, a takođe bi sezona onda potrajala znatno duže i kada bi onda počela sledeća?



No, to je sve još uvek u domenu glasina, jer niko ne može da zna ni šta donosi sledeća nedelja. Virus je tek na početku na Ostrvu i najvažnije je ovaj haos prođe što pre u čitavom svetu.