Englezi su zaista posebni, danas "Mejdej" odluka, revolucionarna ideja, kriti se od navjača!

Engleski klubovi će se danas okupiti kako bi razgovarali o mogućem nastavku sezone. Projekat "Restart" će danas biti finalizovan u onome što mediji nazivaju "Mejdej", aludirajući na signal koji je vezan za opasnost, u vazduhoplovnom svetu, ali i na morima.



Ono što je jasno je da klubovi žele da igraju, ne smeju sebi da dozvole ogroman gubitak novca, a vlada Borisa Džonsona podržava nastavak šampionata jer bi to ojačalo duh nacije.



Samo, treba preći dug put do konačnog dogovora danas, on je pre svega vezan za stadione i procedueru. Neki klubovi poput Brajtona ne pristaju da se mečevi igraju na neutralnim terenima.



"Dovoljno smo kažnjeni što nema publike, još preostalih pet mečeva da ne igramo na Ameksu, zaista bi bilo previše", kažu u Brajtonu.



Poznato je koliko će klubovi morati da izdvoje i za testove i za pokrivanje troškova medicinskog osoblja, ali je to mala suma nekoliko miliona funti u odnosu na novac koji gube ako ne završe sezonu.











Plan je bio da se igra u oblastima gde je manje zaraženih, a čak je Dauning strit sugerisao da se kriju mesta odigravanja, kako se navijači ne bi okupljali ispred stadiona. Drugim rečima, postoji strah od engleskog shvatanja fudbala, insistira se i da svi mečevi budu prenošeni na open kanalima, jer će se u suprotnom navijači okupljati po kućama.



U svakom slučaju, današnji sastanak bi morao da donese određene zaključke o samoj proceduri, možda i kalendaru. Jer, neki okvirni plan je da sredinom meseca počmu treninzi, da se sezona nastavi 8. juna, i da bude završena do kraja jula, pošto bi tada trebalo da počnu evrokupovi.



Šta će od svega biti videćemo, ali ono što je sigurno, i političari shvataju koliko je važno za opstanak fudbala, ali i celu piramidu u nižim ligama da takmičenje bude nastavljeno i privedeno kraju.