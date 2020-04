Englezi odlučili, čeka nas ludo fudbalsko leto, jer drugog rešenja nema! Pauza NE POSTOJI?!

U Engleskoj nemaju dileme, igraće, ali tek kada se steknu uslovi za to. Tužna istina je da su klubovi važniji od igrača i da će, ako treba, PL biti igrana po ubrzanom sistemu i tokom jula, kako bi se dobio novac od TV prava.



U suprotnom, gubici će biti ogromni, mediji su izraćunali, uzevši u obzir TV prava, komercijalne ugovore, ali i posetu da bi Junajted recimo izgubio oko 130 miliona evra, Siti desetak manje, LIverpul koji je odustao posle niza kritika od državne šeme pomoći, oko 110, a Čelsi bi bio u crvenom oko 100 miliona. Slede Totenhem, Arsenal, Lester, u svakom slučakju udarac bi bio ogroman, morao bi da dovede do ušteda, ne samo kada je prelazni rok u pitanju, već bi pali prihodi i za narednu sezonu.



Britansko društvo je već silno pogođeno, sadašnja cena karata je neodrživa jer ljudi jednostavno nemaju novca.



Sve to nudi mračnu budućnost, da ne pričamo o krahu koji će doživeti fudbalski sistem odnosno klubovi u nižim ligama. Na kraju, jasno je, mora se igrati.



Ali, ono što će biti posledica je mala pauza između dve sezone. Čak i da ukinu Liga kup, modifikuju FA kup, klubovi ne bi imali ni vremena za pripreme, a pauza bi trajala samo dve nedelje. Naime, toliko bi bilo potrebno da se igrači odmore, ne bi prolazili klasične pripreme koje traju pet nedelja.



E, sad i to ima svoje mane, rizik od povreda u kasnijim delovima sezone, kada se istroše biće mnogo veći.



Ali, novac govori, jednostavno, ne bi smeli sebi da dozvole, mada i dalje nema dogovora oko smanjenja plata igračima. Problem je u sledećem, igrači iz manjih timova, pogotovo onih koji će ispasti ili se bore za opstanak, da ne pričamo o nižim ligama ne prihvataju da smanjenje bude linearno jer oni nemaju faraonske ugovore.











Na njihovu stranu je stao i Vejn Runi.



"Imate igrače koji žive sa mamom u opštinskim stanovima, hoćete li njima da uzmete novac", rekao je "Vaza"-



U svakom slučaju ono što je procena je da će se igrati po svaku cenu, a sve ostalo je stvar dogovora.



Neće biti nikakvo čudo ako vidimo najluđe leto u istoriji engleskog fudbala, pauzu od samo dve nedelje i non stop mečeve...



Gledaocima neće faliti ništa, a igračima...