Englezi k'o Englezi, odbili UEFA, Mančester Junajted "za dlaku" u Ligi šampiona?!

Englezi neće igrati plej of. I pored preporuka UEFA da na taj način reše pitanje toga ko će ih predstavljati u evro kupovima, liga smatra da to ne bi bilo fer.



Ići će se na osnovu procenta osvojenih bodova, jer ne može se proglasiti plasman u trenutku kada je prvenstvo prekinuto pošto svi timovi nisu odigrali isti broj utakmica.



Zbog toga, PL smatra da je jedino rešenje statistika, odnosno broj osvojenih bodova po meču.



Kratkih ruku tu ostaje Šefild Junajted, oni naime imaju dva boda manje od Junajteda, ali i meč manje, dakle u teoriji bi mogli da se popnu do petog mesta.



Ipak, kada se gleda prosečan broj bodova po meču, na tabli jasno Liverpul je šampion sa neverovatnih 2.83, Siti je osvojio 2.04, Lester 1.83, Čelsi 1.66, Mančester Junajted 1.55, Šefild Junajted 1.54, Vulvsi 1.48, Arsenal 1.43, Totenhem 1.41.



Pretpostavljate, zbog Sitija...



Jer, navodno, iz Lozane stižu informacije da će saslušanje biti održano i presuda biti doneta do kraja jula, odnosno da Siti, ako kazna bude potvrđena, ili smanjena, ali bude proglašen krivim, neće moći da zaobiđe pravila i zbog korone odloži neigranje u Ligi šampiona.



Drugim rečima, njihovo mesto, zauzeće petoplasirani tim, odnosno Mančester Junajted.