Engleskiih top 6 - Svako ima problem, ovo su imena i prezimena!

Menadžeri TOP 6 klubova u Premijer ligi imali su prilike tokom pauze u prvenstvu da još jednom razmisle i nađu rešenje za vodeće probleme u svojim klubovima.



Ova jesen u sezoni 2020/2021 u najkvalitetnijem engleskom šampionatu nije spokojna za nijegnog od stratega na klupi šest najpoznatnijih timova u ligi.



Svako od njih ima makar jednog fudbalera u timu, koji poput kamička u cipeli otežava naredne korake.



Počnimo od Arsenala i rekordnog pojačanja iz Francuske Nikolasa Pepea za koga je klub sa Emirejtsa platio basnoslovnih 72 miliona funti, ali za koga nema mesta u startnih 11 kod Mikela Artete.



Pepe je ove sezone samo jednom igrao u startnih 11, a u ostalim mečevima je grejao klupu.



Čini se da je dolazak iskusnog Vilijana i njegovo prilagođavanje novoj formaciji u Arsenalu skrajnulo krilnog fudbalera iz Obale Slonovače u drugi plan.



Jasno je da ni Arsenalu ni Afrikancu ne prija trenutna situacija. Londonskom klubu zbog fudbalerove velike plata koja nema opravdanje na terenu, a Pepeu zbog manjka minuta u godinama kada bi trebalo fudbalski da stasava.



Vreme curi, a rešenja za sad nema na pomolu, pošto su osim Vilijana Pjer-Emerik Obamejang i Aleksander Lakazet nedodirljivi.



Oštice između Artete i Pepa dodatno su zaoštrene medijskim putem kada je bivši fudbaler Lila javno prozvao mladog menadžera.



"Arteta od mene zahteva da tokom 90 minuta budem fokusiran na terenu. Nakon toga na treningu shvatim da me nema u planovima za startnu postavu na narednom meču" - rekao je nedavno Pepe dodajući da je frustrirajuće za igra da sedi na klupi.











Sa severne strane Londona dolazimo do zapadne i primećeujemo da ni kod Frenka Lamparda hemija sa celim timom ne stoji najbolje.



Mladi menadžer Čelsija još traga za rešenjem u vezi sa talentovanim Kalumom Hadson-Odoijom.



Prošle jeseni Englez je potpisao petogodišnji ugovor sa Čelsijem u kome mu se smešila svetla budućnost, prvenstveno nakon što je spuštena rampa na mogućnost da ga dovede Bajern.



Prelomni trenutak koji se slomio na leđima fudbalera bio je zaokret u transfer politici Čelsija pošto su na Stamford Bridžu rešili da odreše kesu.



Dolaskom Hakima Zijeha, polufinaliste Lige šampiona sa Ajaksom, Hadson-Odoiju je stavljeno do znanja da će stranci biti u prednosti.



Osim Zijeha po desnoj strani prednost su dobile i pridošlice iz Bundeslige (Timo Verner, Kai Haverc), ali i domači Mejson Maunt.



Cenu zbog zapostavljanja talentovanog krila, koji je pride pre dva meseca protiv Kristal Palasa pokazao da nije zaboravio da igra fudbal, verovatno će platiti i reprezentacija Engleske, čiji selektor Geret SDautgejt će imati opciju manje za Evropsko prvenstvo.





Stigli smo i do Liverpula. Prvo što pomislimo kada kažemo Roberto Firmino, to je razvučen osmeh na licu kod postignutog gola.











Primetili ste da je to sve ređe ove sezone pošto je brazilski napadač samo jednom bio strelac od starta 2020/2021.



Dodatni problem za neizostavnog dela Liverpulove paklene trojke bio je dolazak Dioga Žote iz Vulverhemptona, koji je "eksplodirao" na Enfildu.



Portugalski napadač igra sezonu karijere što na klupskom što na reprezentativnom planu, a njegove brauvere bacile su senku na Firmina, koji je prilično stagnirao u formi od dolaska konkurenta.



Strelac čak sedam golova na 11 utakmica doveden je kao alternativa za Manea i Salaha, ali je svojim partijama zaveredio ulogu startera.



Čak i Liverpulovi navijači sve više istiskuju Firmina iz udarne trojke, sada se sve više na Enfildu može čuti Mane-Salah-Žota u jednom dahu.



Prelazimo na mančesterske timove - Siti i Junajted.



Vicešampion Engleske i Pep Gvardiola muku muče sa Rijadom Marezom.



Prema pisanju britanske štampe poslednjih nedelje Marez u svlačionici "građana" važi za sebičnjaka na terenu, a na to se poslednji požalio Kevin De Brujne nakon remija sa Vest Hemom.



Ljutnja Belgijanca da Marez previše solira nadovezala se na slične reakcije Serhija Aguera i Fernandinja, pa je Gvardiola izostavio Mareza za derbi protiv Liverpula pretprošlog vikenda.











Čak ga nije ostavio ni na klupi.



Loša sezona za šampiona Premijer lige sa Lesterom započeta je tako što je najpre zaražen virusom korona, a uprkos i jednom lepom golu na poslednjih osam utakmica je zaboravio kako se tresu mreže.



Videćemo da li će prekosutra protiv Totenhema demantovati glasine da mu se broje poslednji dani na Etihadu.



Ako je Marez odskorašnji Gvardiolin problem, Pol Pogba je višegodišnji u redovima ljutog gradskog rivala.



Francuski vezista je išao na živce Žozeu Murinju, a ništa bolje nije ni sa Ole-Gunarom Solšerom.











Nema sumnje da je svetski šampion sa Francuskom jedan od najboljih vezista današnjice, ali već petu sezonu ne uspeva da se uklopi u planove stratega na Old Trafordu.



Solšer ga je isprobavao na različitim pozicijama u veznom redu, ali ni u jednoj nije uspeo da izvuče najbolje od fudbalera.



Da zlo bude veće nagoveštaj boljeg funkcionisanja na sredini terena "crvenih đavola" viđen je protiv Evertona, ali bez Pogbe.



Norvežanin je šansu u veznom redu dao Fredu, Mektominaju i Brunu Fernandešu, a Pogba je ušao tek sa klupe kada je reziltat već bio rešen.



Dolazimo i do poslednjeg fudbalera, ali ne i najmanje značajnog, već najčudnijeg. Reč je o Deliju Aliju iz Totenhema, koji je važio za jednog od najboljih premijerligaških igrača za velikom perspektivom.



Sukob na relaciji sa Žozeom Murinjom započeo je još pre godinu dana kada je Portugalac preuzeo klub i kada je već na prvom treningu primetio koliko je Ali lenj.



Fudbaler bez kojeg se nije mogla zamisliti startna postava Totenhema ove sezone je zabeležio samo dva nastupa u Premijer ligi bez postignutog gola.



Letos je bio na pragu prelaska u PSŽ, ali do transfera nije došlo. Videćemo šta će se izdešavati do kraja sezone i ima li Ali osim godina još nekog aduta koji bi ga vratio na fudbalsku mapu.